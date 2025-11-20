Trump označil za zrádce demokraty, kteří vyzvali k neplnění nelegálních rozkazů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump označil za zrádce a buřiče, kteří by mohli být potrestáni smrtí, skupinu demokratických zákonodárců. Reagoval na jejich dřívějších prohlášení, ve kterém vyzývali vojáky a policisty, aby neplnili rozkazy odporující zákonu. Demokratická strana nazvala Trumpův výrok naprosto ohavným.

Šestice demokratických členů Sněmovny reprezentantů a Senátu, kteří byli příslušníky ozbrojených složek a tajných služeb, tento týden uvedla, že nebezpečí pro americkou demokracii nepřichází jen zvenčí. Podle nich současná vláda staví vojáky a policisty proti americkým občanům. Konkrétní případy neuvedli.

Demokraté ale například kritizovali nasazení Národní gardy v amerických městech. „Nikdo nemusí plnit rozkazy v rozporu se zákonem, ústavou,“ sdělili.

Na jejich prohlášení ve čtvrtek ostře zareagoval Trump na sociální síti Truth Social. „Není možné jim dovolit taková slova. Buřičské chování zrádců. Zavřeme je?“ napsal Trump. V hned následujícím příspěvku pak označil výroky za „buřičské chování trestané smrtí“.

Reakce Donalda Trumpa na sociální síti Truth Social
Zdroj: Truth Social

Později však Bílý dům popřel, že by prezident Donald Trump žádal hrdelní tresty pro opoziční představitele. Podle mluvčí Karoline Leavittové však demokratičtí zákonodárci vysílají „velmi, velmi nebezpečný vzkaz“. „A možná ho trestá zákon,“ dodala mluvčí.

Skupina demokratických zákonodárců, kterých se přímo týkal Trumpův komentář, uvedla, že se nenechá zastrašit. Dodala, že vojáci mají „povinnost plnit jen příkazy, které jsou v souladu se zákonem“. „Nastal čas na morální jasnost, “ sdělili ve společném stanovisku.

Trumpovy výroky kritizovali i další představitelé opozice. „Donald Trump musí okamžitě smazat své nepříčetné vzkazy na sociálních sítích a odvolat svou nenávistnou rétoriku, než kvůli němu někdo zemře,“ řekl šéf demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries.

Za samotné vzbouřenecké spiknutí podle paragrafu 2384 amerického federálního trestního zákoníku však hrozí maximálně dvacet let vězení. Trestný čin zákoník definuje například jako pokus sesadit americkou vládu silou či zabránit silou výkon zákona. Trest smrti hrozí za vlastizradu.

Trump podepsal zákon o zveřejnění spisů k Epsteinovi
Americký prezident Donald Trump

Trump označil za zrádce demokraty, kteří vyzvali k neplnění nelegálních rozkazů

