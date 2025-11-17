Trump by zahájil útoky proti Mexiku, pokud by to zastavilo pašování drog do USA


před 36 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že by zahájil útoky proti Mexiku, pokud by to zastavilo pašování drog do Spojených států. Informují o tom agentury Reuters a AFP. Šéf Bílého domu rovněž oznámil, že bude mluvit s venezuelským vládcem Nicolásem Madurem, jehož opakovaně spojuje s obchody s drogami. Trump zároveň odmítl vyloučit, že by do Venezuely poslal americké vojáky.

„Za mě je to v pořádku, cokoliv, co musíme udělat, abychom zastavili drogy,“ řekl americký prezident v souvislosti s možnými údery na mexickém území. Poznamenal také, že by v takovém případě požádal o souhlas Kongres. Je přesvědčen, že by ho dostal od demokratických i republikánských politiků, pokud se „nezbláznili“.

USA označí Kartel sluncí za teroristickou organizaci
Americký prezident Donald Trump

Stanice CNN podotkla, že by takový krok znamenal „vyhrocení snah americké vlády omezit přísun drog do Spojených států“.

Útoky už američtí vojáci několik týdnů podnikají u pobřeží Venezuely, a to proti plavidlům, která podle nich drogy pašují. Zatím jich zničili zhruba dvacet. Washington má v Karibiku mimo jiné největší válečné plavidlo světa – letadlovou loď USS Gerald R. Ford – a tlak na venezuelský režim vytváří i tím, že za informace vedoucí k Madurově zatčení nabízí 50 milionů dolarů (více než miliardu korun).

Největší americká letadlová loď dorazila do Karibiku
Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford

Trump pak v pondělí na adresu Madura, který se podle něj na pašování drog podílí, uvedl, že s ním v určitém momentě bude mluvit. Prohlásil také, že Maduro Spojeným státům způsobil obrovské škody. Pro toto tvrzení však nepřinesl žádné důkazy.

Venezuelský autoritářský prezident opakovaně varoval, že se Spojené státy připravují na agresi proti jeho zemi a násilnou změnu režimu.

Venezuela rozmístila tisíce raket, ruské zbraně ale na USA nestačí
Venezuelští mariňáci na cvičení v Kaliningradu v roce 2019

