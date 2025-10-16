Trumpův exporadce Bolton čelí obviněním kvůli nakládání s tajnými informacemi

Někdejší bezpečnostní poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa John Bolton čelí obviněním z nelegálního uchovávání a přenášení tajných informací. Ve čtvrtek o tom informovala agentura AP. Stanice CNN poznamenala, že Bolton, někdejší Trumpův spojenec a jeho nynější kritik, se stal třetím Trumpovým politickým sokem, který byl během necelého měsíce obviněn.
Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) na konci srpna provedl domovní prohlídku v Boltonově domě, agenti tehdy u něj zabavili několik dokumentů označených jako tajný či důvěrný. Bolton v posledních týdnech čelil vyšetřování kvůli možnému zneužití tajných informací.
Podle obvinění, jak uvedla stanice CNN, Bolton jako Trumpův poradce sdílel více než tisícovku stránek s informacemi označených jako přísně tajné. K odesílání tajných informací používal rovněž své osobní a nevládní e-mailové účty, mimo jiné u AOL a Google, poznamenala CNN s odvoláním na dokumenty souvisejícími s obviněním.
K Boltonově obvinění Trump uvedl, že o tom nevěděl a že jeho bývalý bezpečnostní poradce je špatný člověk. „Ano, je to špatný člověk, velmi špatný,“ řekl novinářům.
Trump odebral Boltonovi bezpečnostní prověrku i ochranku
Během Trumpova prvního funkčního období Bolton čelil vyšetřování kvůli knize, kterou napsal o svém působení ve vládě a která podle některých amerických činitelů odhalila utajované informace. Ministerstvo spravedlnosti však za vlády prezidenta Joea Bidena v roce 2021 stáhlo žalobu proti Boltonovi a zastavilo samostatné vyšetřování velkou porotou.
Bolton byl Trumpův třetí poradce pro národní bezpečnost a na postu působil sedmnáct měsíců. S prezidentem se podle AP neshodl v otázkách Íránu, Afghánistánu a Severní Koreje. V minulosti Bolton rovněž působil jako velvyslanec USA při OSN.
Trump první den svého opětovného nástupu do Bílého domu odebral bezpečnostní prověrky desítkám bývalých zpravodajských činitelů včetně Boltona. Ten byl rovněž mezi třemi bývalými členy Trumpovy administrativy, kterým prezident letos odebral ochranku.