Sněmovna reprezentantů USA odhlasovala zrušení cel vůči Kanadě, na řadě je Senát


před 1 mminutou|Zdroj: ČTK

Americká Sněmovna reprezentantů v noci na čtvrtek těsnou většinou odsouhlasila rezoluci, která chce zrušit dovozní cla prezidenta Donalda Trumpa vůči Kanadě. Napsala to agentura AP, podle níž jde o vzácný, i když převážně symbolický projev nesouhlasu s agendou Bílého domu. Usnesení nyní zamíří do Senátu a po případném schválení k Trumpovi, který jej s největší pravděpodobností vetuje. Trump už v reakci republikánským zákonodárcům v obou komorách pohrozil neurčitými následky, pokud se pro návrh vysloví.

„Dnešní hlasování je jednoduché, velmi jednoduché. Budete hlasovat pro snížení životních nákladů amerických rodin, nebo budete udržovat vysoké ceny z loajality k jedné osobě, Donaldu Trumpovi?“ zeptal se demokrat Gregory Meeks, autor usnesení.

„Každý republikán, ať už ve Sněmovně reprezentantů nebo v Senátu, který bude hlasovat proti clům, bude v době voleb čelit vážným následkům, a to včetně primárek!“ reagoval Trump na své sociální síti Truth Social. Zákonodárci v republikány ovládané dolní komoře Kongresu nakonec hlasovali v poměru 219 ku 211.

Trump se rozhodl zvýšit Kanadě cla o deset procentních bodů kvůli reklamě
Donald Trump

Schválená rezoluce se snaží ukončit stav národní nouze, který Trump před rokem vyhlásil, aby mohl tarify uvalit. Republikánský prezident také nedávno pohrozil, že uvalí stoprocentní clo na zboží dovážené z Kanady kvůli navrhované obchodní dohodě této země s Čínou, čímž vyostřil spor s dlouholetým spojencem USA a kanadským premiérem Markem Carneym.

„Jsme zklamaní. Prezident zajistí, aby jeho cla nezrušili,“ řekl Hassett

Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson se pokusil tomuto střetu zabránit. Trval na tom, aby zákonodárci počkali na rozhodnutí Nejvyššího soudu ve sporu o clech, a navrhl složitou změnu pravidel, aby zabránil hlasování v plénu. Jeho strategie však v úterý večer selhala, když republikáni během procedurálního hlasování zajistili, aby demokratický návrh mohl projít.

„Jsme zklamaní. Prezident zajistí, aby jeho cla nezrušili,“ řekl ve středu ráno v Bílém domě Kevin Hassett, ředitel Národní ekonomické rady.

Trump pohrozil Kanadě, že nepovolí otevřít nový most mezi oběma státy
Gordie Howe International Bridge na snímku z roku 2024

Americká vláda tvrdila, že nelegální tok drog z Kanady představuje neobvyklou a mimořádnou hrozbu, která prezidentovi umožňuje uvalit cla na dovážené zboží mimo podmínky obchodní dohody mezi USA, Mexikem a Kanadou. Někteří republikáni v této souvislosti zmínili příliv drogy fentanyl, která se v Kanadě vyrábí a pašuje do USA, ale v mnohem menším měřítku než z Mexika.

Výběr redakce

Sněmovna schválila základní údaje rozpočtu se schodkem 310 miliard korun

Sněmovna schválila základní údaje rozpočtu se schodkem 310 miliard korun

včeraAktualizovánopřed 13 mminutami
V Berlíně zachvátil požár výškový dům, podle hasičů je mnoho zraněných

V Berlíně zachvátil požár výškový dům, podle hasičů je mnoho zraněných

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Podezřelou z masové střelby v Kanadě je místní obyvatelka, oznámila policie

Podezřelou z masové střelby v Kanadě je místní obyvatelka, oznámila policie

před 3 hhodinami
Macron přivítal Babiše v Elysejském paláci

Macron přivítal Babiše v Elysejském paláci

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Americký úřad na několik hodin uzavřel letiště u hranic s Mexikem

Americký úřad na několik hodin uzavřel letiště u hranic s Mexikem

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Krach jednání s Íránem může vést k dalšímu úderu, naznačil Trump

Krach jednání s Íránem může vést k dalšímu úderu, naznačil Trump

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Výměna na „Mostě špionů“ má výročí. Účastnil se jí i Čechoslovák Javorský

Výměna na „Mostě špionů“ má výročí. Účastnil se jí i Čechoslovák Javorský

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Novým evropským veřejným žalobcem za Česko byl jmenován Pavel Zeman

Novým evropským veřejným žalobcem za Česko byl jmenován Pavel Zeman

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Sněmovna reprezentantů USA odhlasovala zrušení cel vůči Kanadě, na řadě je Senát

Americká Sněmovna reprezentantů v noci na čtvrtek těsnou většinou odsouhlasila rezoluci, která chce zrušit dovozní cla prezidenta Donalda Trumpa vůči Kanadě. Napsala to agentura AP, podle níž jde o vzácný, i když převážně symbolický projev nesouhlasu s agendou Bílého domu. Usnesení nyní zamíří do Senátu a po případném schválení k Trumpovi, který jej s největší pravděpodobností vetuje. Trump už v reakci republikánským zákonodárcům v obou komorách pohrozil neurčitými následky, pokud se pro návrh vysloví.
před 1 mminutou

V Berlíně zachvátil požár výškový dům, podle hasičů je mnoho zraněných

V Berlíně ve středu večer vypukl požár ve výškovém domě, je mnoho zraněných. Oznámili to hasiči, kterých na místě zasahuje asi 170. Deník Bild napsal, že mezi těžce zraněnými je i několik dětí.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Podezřelou z masové střelby v Kanadě je místní obyvatelka, oznámila policie

Podezřelou z masové střelby v obci Tumbler Ridge na západě Kanady je místní osmnáctiletá obyvatelka, uvedla ve středu na tiskové konferenci policie. Podle ní dívka zastřelila osm lidí, včetně své matky, nevlastního bratra, učitelky, pěti studentů střední školy a nakonec i sebe. Původně policie mluvila o celkem deseti mrtvých. Jaký byl motiv činu, zatím stále není zřejmé.
před 3 hhodinami

Zemřel herec James Van Der Beek. Proslavil ho seriál Dawsonův svět

Po boji s rakovinou ve středu zemřel americký herec James Van Der Beek, známý především jako Dawson Leery ze seriálu Dawsonův svět. Bylo mu 48 let. O úmrtí informují agentury s odvoláním na umělcovu rodinu.
před 3 hhodinami

Americký úřad na několik hodin uzavřel letiště u hranic s Mexikem

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) ve středu brzy ráno SEČ oznámil, že na deset dní zastavuje veškerý provoz na letišti El Paso International, jež se nachází v blízkosti hranice s Mexikem. Nakonec ale vzdušný prostor nad ním už odpoledne téhož dne znovu otevřel. Uzávěru úřad původně vysvětlil „speciálními bezpečnostními důvody“. Agentury nejprve psaly, že důvodem byly drony mexických drogových kartelů, a později, že jím byl plán americké armády testovat laser k jejich sestřelování. Bílý dům byl dle agentury Reuters uzavřením letiště překvapen.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Krach jednání s Íránem může vést k dalšímu úderu, naznačil Trump

Prezident Spojených států Donald Trump podporuje další jednání s Íránem o jaderné dohodě, zároveň naznačil, že ztroskotání rozhovorů by mohlo vést k dalšímu americkému úderu. Trump to napsal na své síti Truth Social po středeční odpolední schůzce s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem v Bílém domě. S tím hovořil také o situaci v palestinském Pásmu Gazy, kde podle amerického prezidenta nastal obrovský pokrok.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Varovný signál pro Česko, říká publicista k dění na Slovensku

Demokracie v úpadku a varovný signál pro Česko, popisuje politickou situaci ve své vlasti slovenský publicista a šachový mistr Ján Markoš. V knize esejů Světla v mlze analyzuje kroky, které podle něj poškozují právní stát a vysvětluje, jak důležité je mít zájem o své okolí.
před 5 hhodinami

Novým evropským veřejným žalobcem za Česko byl jmenován Pavel Zeman

Bývalý tuzemský nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman byl ve středu jmenován evropským veřejným žalobcem za Českou republiku. V tiskové zprávě o tom informovala Rada Evropské unie, podle níž mu šestileté funkční období začne v červenci. Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) vyšetřuje případy zneužívání peněz Evropské unie.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Načítání...