Trump se rozhodl zvýšit Kanadě cla o deset procentních bodů kvůli reklamě

Americký prezident Donald Trump se rozhodl zvýšit Kanadě dosud platná cla o deset procentních bodů kvůli tomu, že kanadská provincie Ontario nestáhla dříve reklamu, která se proti clům staví. Informují o tom agentury AP a Reuters s odvoláním na Trumpovo vyjádření.
Trumpovu nevoli vzbudila reklama, v níž byl použit zvukový záznam, ve kterém někdejší americký prezident Ronald Reagan kritizuje zavádění cel, varuje před nebezpečím nárůstu nezaměstnanosti v jejich důsledku a vyzdvihuje výhody volného obchodu. Kvůli spotu Trump v týdnu oznámil, že ukončuje veškerá obchodní jednání se sousední zemí.
Premiér Ontaria Doug Ford pak uvedl, že jeho provincie reklamu stáhne, aby mohla být obchodní jednání obnovena. Reklamní kampaň podle něj splnila svůj účel, když nejvyšší možnou měrou oslovila americké publikum. Ke stažení reklamy má ale dojít až po víkendových přenosech Světové série baseballu.
V sobotu dal Trump najevo přesvědčení, že vysílání reklamy mělo skončit okamžitě. Protože podle něj reklama výrazně překrucuje fakta, zvyšuje cla na zboží z Kanady o deset procentních bodů nad současnou úroveň.
Například server televize CNN už dříve poznamenal, že reklama nebyla lživá, jak tvrdil Trump, ale jen editovaná, a tedy použila část vyjádření Reagana, který však skutečně cla kritizoval.