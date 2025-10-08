Americký prezident Donald Trump jednal s kanadským premiérem Markem Carneym o snížení cel na klíčové kanadské sektory. Trump téma dovozních poplatků podle agentury Reuters zmínil na úvod úterního setkání v Bílém domě. „Myslím, že Kanada bude s cly velmi spokojená,“ řekl prezident USA s tím, že cílem pozvání Carneyho bylo zmírnit obchodní napětí mezi Washingtonem a Ottawou.
„Kanaďané budou Spojené státy opět milovat,“ řekl Trump po jednání s Carneym
Donald Trump uvedl, že Spojené státy chtějí, aby se Kanadě hospodářsky dařilo, zároveň ale poznamenal, že obě země si konkurují a jsou v přirozeném sporu.
Americký prezident před novináři neupřesnil, zda stávající cla odstraní. Řekl ale, že Kanaďané po dnešku (úterý) budou opět Spojené státy milovat. Zástupci médií se Carneyho zeptali, proč Kanada s USA neuzavřela podobnou dohodu, jako učinily Británie či Evropská unie. Premiér k tomu uvedl, že je řada konkurenčních oblastí, které dohodu vyžadují, a že je ale více sektorů, ve kterých je lepší spolupráce. „To je pravda,“ poznamenal Trump. „Ke správné dohodě se dostaneme,“ dodal Carney.
„Miluji Kanadu a kanadský lid,“ řekl Trump
„Miluji Kanadu a kanadský lid, Mark to tady (v případě USA) cítí stejně,“ řekl Trump. Americký prezident při Carneyho uvítacím proslovu zmínil i možnost spojení obou zemí, což Carney podle BBC ponechal stranou. Trump v minulosti opakovaně hovořil o tom, že Kanada by se měla stát součástí Spojených států.
Celní spor mezi USA a Kanadou se vyhrotil poté, co americká vláda zvýšila dovozní poplatky i kvůli tomu, že Kanada podle Washingtonu nedostatečně bojuje s pašováním drog do Spojených států přes společné hranice. Trump v této souvislosti zmiňuje především opioid fentanyl, ač Kanada poukazuje na to, že objem této drogy pašované přes severní hranici do USA je minimální.
Toto téma v úterý Trump opět otevřel, na což Carney reagoval tím, že Kanada ostrahu hranic zpřísnila. „Fentanylová krize neskončila,“ poznamenal americký prezident.
Trump rovněž uvedl, že by bylo dobré vyjednat nové podmínky dohody o volném obchodu mezi USA, Mexikem a Kanadou (USMCA). Zmínil také, že Spojené státy s Kanadou spolupracují i v obranném sektoru, a to na společném protiraketovém štítu Golden Dome (Zlatá kupole).