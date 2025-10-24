Trump tvrdí, že kvůli reklamě ukončuje obchodní jednání s Kanadou

Americký prezident Donald Trump oznámil, že ukončuje veškerá obchodní jednání s Kanadou. Své rozhodnutí odůvodnil kanadskou televizní reklamou, ve které někdejší prezident Spojených států Ronald Reagan hovoří negativně o clech, přičemž současný šéf Bílého domu spot označil za lživý. Ottawa se zatím k prohlášení šéfa Bílého domu nevyjádřila.
„Nadace Ronalda Reagana právě oznámila, že Kanada podvodně použila reklamu, která je lživá, v níž Ronald Reagan hovoří negativně o clech,“ napsal Trump na své síti Truth Social. „Cla jsou velmi důležitá pro národní bezpečnost a ekonomiku USA. Na základě jejich hanebného chování, se tímto ukončují všechna obchodní jednání s Kanadou,“ dodal šéf Bílého domu.
Příspěvek se na Trumpově sociální síti objevil poté, co kanadský premiér Mark Carney uvedl, že se snaží zdvojnásobit kanadský export do zemí mimo USA kvůli hrozbě, kterou představují Trumpova cla, poznamenala agentura AP.
Nadace a institutut Ronalda Reagana ve čtvrtek uvedla, že vláda kanadské provincie Ontario vytvořila reklamu, která zkresluje projev někdejšího amerického prezidenta k národu ze dne 25. dubna 1987. Reagan totiž v jiné části projevu převážně varujícího před cly také říká, že prezident potřebuje pro vyjednávání možnost uvalit cla na dovoz konkrétních výrobků z konkrétních zemí a uvádí příklad japonských polovodičů.
Ontario podle nadace také nedostalo od nadace povolení k použití projevu a jeho editacím. „Podívejte se na na neupravené video prezidenta Reagana na našem YouTube kanále,“ vyzvala nadace veřejnost s poznámkou, že zvažuje právní kroky.
„Cesta k prosperitě“
Premiér Ontaria Doug Ford minulý týden zveřejnil video s reklamou, kterou označil jako novou reklamní kampaň Ontaria ve Spojených státech. „Využíváme všechny nástroje, které máme, nikdy nepřestaneme argumentovat proti americkým clům uvaleným na Kanadu. Cesta k prosperitě vede přes spolupráci,“ napsal kanadský činitel.
Trump podle agentur tento měsíc v Bílém domě jednal s Carneym o snížení cel na klíčové kanadské sektory. Zároveň neupřesnil, zda odstraní cla, která letos uvalil na některá odvětví kanadské ekonomiky, například na ocel a automobily.