Slovenští prezidenti zpravidla vyvažují vládu, jsou pojistkou demokracie

Fico následně navrhl upravit promlčecí lhůty u násilných trestných činů. V dopise vyzval Čaputovou, aby už schválené benevolentnější lhůty a s nimi i celou trestní novelu vetovala. Prezidentka v tom viděla ultimátum. Pokud by zákon vetovala a vrátila Národní radě, mohla by Ficova vláda projednat předlohu a schválit ji tak, aby ústavní soud neměl dostatek času změny prozkoumat.

„Určitě to není role ceremoniální, jak se občas říká, tedy že prezident má slabé pravomoci, máme parlamentní systém. Není to ani tak, že má prezident slabé pravomoci, záleží, jak se rozhodne ten který prezident svých kompetencí využít,“ nastiňuje pro ČT24 politolog a prezident slovenského Institutu pro veřejné otázky Grigorij Mesežnikov.

Do úlohy prezidenta promluvila také přímá volba zavedená od roku 1999. „Nebyl prezident či prezidentka, kteří by během výkonu mandátu alespoň jednou neprezentovali názor, že v kontextu přímé volby, a tedy změny postavení prezidenta, by bylo namístě uvažovat i o posílení pravomocí. Naposledy v kontextu toho, že by se prezidentu mohla dát legislativní iniciativa, protože podobně jako poslanci Národní rady je přímo volený občany,“ popsal pro ČT24 politolog Jozef Lenč z Katedry filozofie a aplikované filozofie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě.

Kováč nastartoval tradici

Základy zvyklostí spojených s mandátem hlavy státu položil hned první prezident Michal Kováč. I když mu žádná norma nepřikazovala vystoupit z politické strany, jejíž byl součástí, své členství v tehdejší Ľudové straně – Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) přerušil. Nastavil tím úzus, který posléze všechny dosavadní hlavy slovenského státu dodržely.

Pro Kováče to nemělo příznivé důsledky. Nadstranickost a následná kritika premiéra Vladimíra Mečiara vedla až k pádu vlády, přičemž mateřská HZDS Kováčovi znepříjemňovala výkon moci, jak to jen šlo, snažila se diskreditovat jeho osobu i rodinu, přičemž nakonec to vše vyústilo až v únos prezidentova syna.