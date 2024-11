Slovenská opozice se pokouší odvolat ministra vnitra

Slovenská sněmovna se mimořádně sešla kvůli návrhu opozice odvolat ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka (Hlas). Mezi hlavními důvody uvádějí případy policejní brutality, za které by podle opozice měl ministr převzít politickou odpovědnost. Kritikům vlády vadí třeba i personální změny v policii čí smír ministerstva se šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem ohledně jeho evidence jako agenta StB. Opozice ale nemá dostatek hlasů k prosazení návrhu na vyslovení nedůvěry členovi vlády ve sněmovně.

Násilí na bezdomovci ze strany policisty potvrdily při vyšetřování kamerové záznamy ze služebních prostor prodejny. Ty ukázaly, že policista obviněný ze zabití tam napadl muže podezřelého z krádeže alkoholu. Stalo se tak poté, co muže zadržela při pokusu o krádež ostraha a následně přivolala policejní hlídku.

Událost se stala na začátku listopadu v jedné z košických prodejen. Jeden z členů hlídky s 22letou praxí u policie je kvůli ní obviněn z trestného činu zabití. Soud ho následně poslal do vazby kvůli obavě, že by na svobodě mohl ovlivňovat svědky či jinak mařit vyšetřování. Druhý čelí obvinění ze zneužití pravomoci a u policie skončí.

V polovině listopadu policisté u Žiliny použili proti muži se sekyrou v ruce taser (elektrický paralyzér). Muž po policejním zákroku, jehož součástí byly hmaty, chvaty a pouta, zemřel. Také v polovině listopadu zemřel v cele policejního zajištění v Galantě na jižním Slovensku řidič, kterého policie zadržela poté, co opilý způsobil dopravní nehodu.

Další důvody odvolávání: hoaxy či smír s Babišem

Důvodů, proč chce opozice ministra vnitra odvolat, je více. „Ministr vnitra musí skončit i v případě, že by svou funkci dosud vykonával příkladně, což rozhodně nedělal. Během jeho mandátu došlo k masovému odchodu policistů, k čistkám a k rozložení elitních policejních útvarů. Do společnosti přináší jen agresi a napětí, na svém místě nemá co dělat,“ uvedl už dříve předseda nejsilnějšího opozičního hnutí PS Michal Šimečka.

Opozice mluví také o neřešení bombových hrozeb na školách, šikanování vyšetřovatelů či šíření hoaxů, píše na svém webu deník Sme.

Dalšími důvody k odvolání ministra jsou podle opozice i uzavřený smír mezi šéfem českého hnutí ANO Andrejem Babišem a ministerstvem vnitra ohledně Babišovy evidence v archivních dokumentech StB jako agenta či neprofesionální přístup k vyšetření atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer), dodává Sme.