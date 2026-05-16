Šéf ozbrojeného křídla Hamásu je mrtev, uvádí podle Reuters hnutí

Šéf ozbrojeného křídla teroristické organizace Hamás Izzadín Haddád je mrtev, sdělil v sobotu agentuře Reuters představitel hnutí. Vzdušné údery proti poslednímu ze strůjců masakru ze 7. října 2023, jak Haddáda označil Jeruzalém, oznámila izraelská armáda v pátek. Jeho smrt potvrzuje i Jeruzalém. Podle palestinských zdravotníků při tomto útoku zahynulo nejméně sedm lidí včetně ženy a dítěte, a nejméně padesát dalších osob bylo zraněno.
Jedná se o nejvýše postaveného představitele Hamásu, který byl Izraelem zabit od října, kdy byla pod záštitou USA uzavřena dohoda o příměří, která měla zastavit boje v Gaze.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ministr obrany Jisra'el Kac v pátek ve společném prohlášení uvedli, že Haddad byl terčem útoku. Haddád, který se stal vojenským velitelem skupiny v Gaze po zabití Muhammada Sinvára Izraelem v květnu 2025, „byl zodpovědný za vraždy, únosy a ublížení způsobené tisícům izraelských civilistů (a) vojáků“, uvedli.
