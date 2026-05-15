Izrael udeřil v Gaze. Tvrdí, že na šéfa ozbrojeného křídla Hamásu

Izrael uvedl, že v pátek provedl v Gaze úder zacílený na šéfa ozbrojeného křídla teroristické skupiny Hamás, kterého označil za strůjce útoku ze 7. října 2023, po němž následovalo dva roky trvající izraelské tažení v Pásmu Gazy. Hamás neodpověděl na žádost agentury Reuters o komentář ohledně Izzadína Haddáda, který se stal lídrem vojenského křídla po smrti Muhammada Sinvára, jehož izraelská armáda zabila při úderu loni v květnu.
Podle zdravotníků v Pásmu Gazy byli při úderech na byt a vozidlo zabiti tři lidé. Zda byl mezi nimi Haddád, není jasné. Dalších dvacet osob utrpělo podle téhož zdroje zranění.
Haddád je nejvýše postaveným představitelem Hamásu, na kterého Izrael zaútočil od začátku příměří zprostředkovaného USA loni v říjnu. Izrael a Hamás se zároveň stále neshodují na tom, jak provést další fáze plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pro poválečnou Gazu.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ministr obrany Jisra'el Kac ve společném prohlášení označili Haddáda za odpovědného za „vraždy, únosy a násilí na tisících izraelských civilistů a vojáků“. Zda byl zabit, neupřesnili.