Šéf NATO: Severokorejští vojáci v Evropě jsou bod zlomu

Podle Rutteho jde přitom o důkaz rostoucího zoufalství Kremlu, jelikož ruskému vládci se nedaří dosáhnout strategických cílů. „Zatímco my hledáme spravedlivé a trvalé ukončení konfliktu, on jej pouze prodlužuje a rozšiřuje,“ konstatoval generální tajemník NATO.

Moskva pozvala zahraniční vojáky do země poprvé po sto letech, všímá si v komentáři Rutte. „Jsme na pokraji něčeho mnohem temnějšího, než je zkáza, která již postihla obyvatele Ukrajiny?,“ táže se nový šéf Aliance, který upozorňuje, že „nesmyslná“ válka vehnala Vladimira Putina do náruče diktátorů a způsobila značnou závislost Ruska na Číně, Íránu i KLDR, od nichž získává technologie dvojího užití, drony či náboje.

Varuje také před tím, co na oplátku za svou vojenskou pomoc dostane Pchjongjang, ať už jde o finanční podporu či vojenské technologie. Navíc Severokorejci získají cenné zkušenosti s bojem. To vše podle Rutteho KLDR použije k zastrašování sousedů, a napětí v oblasti tak opět vzroste. Je to přitom jen pár dnů, co Severní Korea uskutečnila test mezikontinentální balistické rakety s dosud nejdelším doletem.

Pchjongjang v posledních letech utužil vojenské vztahy s Moskvou a země letos podepsaly obrannou dohodu. V ní slíbily, že vynaloží všechny dostupné vojenské prostředky na pomoc partnerovi v případě války. Podle Spojených států dodává KLDR do Ruska zbraně a munici, které ruská armáda využívá v bojích na Ukrajině.

Američané také uvádějí, že asi osm tisíc severokorejských vojáků je na západě Ruska, kde část území v létě obsadila Ukrajina. Podle ukrajinské rozvědky je v Rusku asi 12 tisíc severokorejských vojáků, někteří už se dostali do kontaktu s ukrajinskou armádou. Putin přítomnost vojáků v Ruské federaci nepopřel.