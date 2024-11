Rusko postupuje na Donbase, u Kursku ho posílí KLDR. Příměří Putin odmítá

Ruským jednotkám by v účinnějším postupu měli nově pomoci i severokorejští vojáci. Pentagon před několika dny potvrdil, že několik tisíc se jich přesouvá do Kurské oblasti a malý počet už jich tam je. Podle ukrajinské rozvědky se v Rusku nachází asi dvanáct tisíc příslušníků severokorejské armády.

Podle analytika Jana Šíra z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy znamenají severokorejští vojáci na Ukrajině „závažnou eskalaci“. „V zásadě druhá jaderná velmoc se dopouští agrese proti nejadernému státu v Evropě,“ řekl ČT24 s tím, že vyšší severokorejští důstojníci byli prokazatelně spatřeni, jak operují na území Donbasu.

„V momentě jakmile se tito vojáci zapojí do ozbrojených srážek, jedná se o agresi Severní Koreje proti Ukrajině,“ varoval Šír a dodal, že by mu dávala smysl silnější reakce Západu. „Na to je potřeba politická vůle. A to je asi jedním z nejslabších prvků na straně obranyschopnosti Západu. Takže to je náš domácí problém, se kterým se musíme poprat sami. A pokud ne, tak za to zaplatíme stejně, jako teď platí Ukrajina,“ vysvětlil.