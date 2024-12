Jihokorejská vládní strana obrátila a žádá okamžité odvolání prezidenta

Předseda jihokorejské vládní Strany lidové moci (PPP) Han Dong-hun uvedl, že prezident Jun Sok-jol nejeví ochotu odstoupit za to, že se v zemi pokusil zavést stanné právo, a musí být okamžitě odvolán. PPP se přitom ještě před pár dny při hlasování v parlamentu postavila za prezidenta. Jun dál trvá na tom, že chtěl ochránit demokracii před zásahy totalitní Severní Koreje. Hlava státu slíbila, že bude bojovat až do konce.

„V Jižní Koreji je bezpochyby hluboká politická krize. Je patrný rozkol ve vládnoucí straně PPP, která několikrát změnila názor, několikrát vydala protichůdná vyjádření. Teď podle všeho podporuje rychlý konec prezidenta Juna, s největší pravděpodobností proto, že se nemíní vzdát funkce,“ informovala asijská zpravodajka ČT Barbora Šámalová.

„Původně si PPP představovala, že by se (Jun) vzdal výkonu státnických funkcí - jak domácích, tak diplomacie - a než by se připravil jeho předčasný odchod, vládla by strana sama prostřednictvím premiéra. To ale neumožňuje ústava a opozice se postavila proti tomu,“ popsala vývoj Šámalová.