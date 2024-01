Šéf CIA: Nepodpořit Ukrajinu by pro USA byl „omyl historických rozměrů“

Letošní rok bude podle šéfa CIA těžkým testem. „Úkolem Ukrajiny je prorazit Putinovu aroganci a ukázat, jak vysokou cenu pro Rusko představuje pokračování konfliktu, a to nejen pokrokem na frontách, ale také hlubšími údery za nimi a stálými úspěchy v Černém moři. V tomto prostředí by Putin mohl znovu začít harašit jadernými zbraněmi a bylo by pošetilé zcela odmítat rizika eskalace. Stejně tak by však bylo pošetilé nechat se jimi zbytečně zastrašit,“ píše.

Ukrajina podle něj může uspět jen se západní podporou. Pro Spojené státy je to podle něj přijatelná investice – jde jen asi o pět procent obranného rozpočtu, navíc to má pro průmysl značnou návratnost. „Kdyby Spojené státy v této klíčové chvíli z konfliktu vystoupily a přerušily podporu Ukrajině, byl by to omyl historických rozměrů,“ myslí si.

Ohrožení Čínou

Právě tady podle Burnse přichází na scénu čínský vliv. Ta je pro Ameriku rivalem, jak na ekonomickém, tak na diplomatickém poli. Problémem není její hospodářský růst jako takový, ale hrozby, které jej provázejí.

„Čínský vůdce Si Ťin-pching zahájil své třetí prezidentské období s většími pravomocemi než kterýkoli z jeho předchůdců od dob Mao Ce-tunga. (...) Jeho rostoucí represi doma a jeho agresivitu v zahraničí, od jeho ‚bezlimitního‘ partnerství s Putinem až po jeho hrozby míru a stabilitě v Tchajwanském průlivu, nelze ignorovat,“ píše Burns v eseji.

Podporou Ukrajiny můžou podle Burnse Spojené státy ukázat Číně, že jejich síla, jak vojenská tak kulturní, neslábne. Díky tomu by se podle něj země mohla držet dál od Tchaj-wanu.