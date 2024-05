Rusy v Lotyšsku rozděluje postoj k válce. Vedení země považuje jejich část za bezpečnostní riziko

Pokus o dialog i obavy

Naopak o dialog se snaží aktivista Andris Pikarevskis. Podle něj se sympatie s Moskvou šíří hlavně mezi etnickými Rusy zklamanými vývojem po roce 1991. „Je to pro ně jako fotbalový zápas. Fandí prostě svému týmu.“

Pikarevskis ve svém podcastu kritizuje vládní politiku vůči ruské menšině. Je podle něj příliš restriktivní a vhání nespokojené do náruče Moskvy. Přísné jazykové zákony ale obhajuje. „Představte si, že by v Česku zůstali žít po pádu Sovětského svazu lidé, jejichž děti by se dodnes neuměly dorozumět česky a říct česky ani dvě slova. Bylo by to normální?“

Rozdělení společnosti a po léta drhnoucí integraci ruské menšiny v Lotyšsku, ale i v Estonsku, kde tvoří až čtvrtinu populace, považují experti za bezpečnostní riziko. V poslední době stoupá například počet agentů zverbovaných Moskvou.