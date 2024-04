Stovky Rusů v Lotyšsku propadly v jazykovém testu. Musí opustit zemi

Ona i její manžel s testy souhlasí. Sami odešli z Petrohradu a do vlasti se vrátit nechtějí, podle nich se z Ruska stala diktatura. „Mnoho lidí tady, mladých lidí, mi tvrdí, že Rusko je skvělé, že Putin je skvělý. Ale sami v Rusku nikdy nebyli, narodili se tady,“ prohlásila Renská.

Rusové musí odpovědět v testu třeba na otázku, jak se staví k nelegální ruské anexi Krymu. „Nebylo to těžké, měla jsem dva měsíce předem přípravný kurz. Pak jsem test zvládla na osmdesát osm procent,“ říká Ruska Inga Renská.

Testy musejí projít všichni, kteří se přistěhovali nebo si v posledních dvaceti letech zvolili místo lotyšského ruské občanství. Někteří zkoušku bojkotují, tisícovka ji nezvládla. Přes dvě stě lidí už opustilo zemi a dalším hrozí vyhoštění.

Sporné zkoušky

Část expertů testy kritizuje jako diskriminační, jiní upozorňují, že je v nich možné lhát. „Žili jsme tu v dobách, kdy nebylo potřeba si vybírat. A teď je to buď, anebo. To není dobré,“ míní jedna z Rusek. „Myslím, že to nemá smysl,“ říká o testu další z oslovených Rusů.

V bezmála dvoumilionové zemi, jejíž vedení se ostře staví proti Vladimiru Putinovi a jeho současnému Rusku, žije na čtyřicet tisíc lidí s pasem Ruské federace. Podle expertů se přitom nedá jednoznačně určit, jaké politické smýšlení u nich převažuje.