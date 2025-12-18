Ruští pohraničníci krátce vnikli do Estonska

Tři ruští pohraničníci ve středu nelegálně překročili hranici do sousedního Estonska, kde pobývali asi dvacet minut, než se vrátili do Ruské federace. Serveru Delfi to řekl estonský ministr vnitra Igor Taro. Estonsko je členem Evropské unie i NATO.
Rusové podle Tallinnu nelegálně překročili dočasnou kontrolní linii v řece Narva u vesnice Vasknarva, kam dorazili ve vznášedlu a pokračovali pěšky. Poté se vrátili do svého vozidla a vrátili se zpět do vlasti. Estonské ministerstvo zahraničí zveřejnilo video, které údajně dokumentuje incident, poznamenala DPA.
Podle ministra vnitra zůstávají motivy ruských pohraničníků a důvody, proč překročili kontrolní linii, nejasné. „Neexistovala žádná bezprostřední bezpečnostní hrozba, ale policie a pohraničníci výrazně zvýšili svou přítomnost a hlídky,“ řekl v estonské televizi.
Porušení dohody
Taro vysvětlil, že k incidentu došlo v oblasti, kde si ruské lodě, aby se dostaly k Čudskému jezeru z řeky Narva, musí vyžádat přístup k proplutí estonským územím. „Na to existuje dlouhodobá dohoda. Vždycky nás informovali předem. Tentokrát nás neinformovali,“ podotkl ministr.
Ve Vasknarvě musí ruské rybářské lodě žádat Estonsko o povolení k přístupu k Čudskému jezeru kvůli neratifikované hraniční smlouvě. Není možné proplout k tomuto jezeru a vyhnout se území Estonska, protože hranice vede podél východního břehu. Všechna ruská plavidla tak žádají o povolení estonské pohraniční stráže, píše estonská veřejnoprávní televize ERR. Tato část hranice pochází ze sovětské éry, kdy byla označena jako administrativní hranice mezi Estonskou SSR a Ruskou SFSR, vysvětluje stanice.
Tallinn má zároveň už nějakou dobu obavy z proměny ruských pohraničních sil. „Kvalita personálu se v posledních letech stala extrémně nekonzistentní – z pochopitelných důvodů –, už nemají stálý personál. Lidé jsou přiváženi z jiných regionů. To je opakující se problém,“ poznamenal Taro podle ERR.
Kvůli incidentu byla na čtvrteční ráno naplánována schůzka zástupců pohraniční stráže obou zemí. Estonská diplomacie rovněž oznámila, že předvolá chargé d'affaires ruského velvyslanectví v Tallinnu. Estonsko od ruské strany očekává vysvětlení.
Incidenty na nebi
Na východním křídle Severoatlantické aliance jsou státy ve stavu zvýšené pohotovosti od konce září, kdy tři ruské stíhačky MiG-31 narušily vzdušný prostor Estonska, ve kterém setrvaly dvanáct minut. Několik dní předtím proniklo do polského vzdušného prostoru více než dvacet ruských vojenských dronů. Varšava i Tallinn shodně požádaly spojence o konzultace podle článku 4 smlouvy o NATO.
Narušení svého vzdušného prostoru ruskými letouny či drony v poslední době hlásilo více evropských zemí. Podle některých evropských představitelů tak Moskva testuje reakci NATO.
Všechny tři pobaltské země, které bývaly součástí Sovětského svazu, po plnohodnotném vpádu ruských vojsk na Ukrajinu podpořily napadenou zemi a kvůli obavám z Ruska mimo jiné navyšují své výdaje na obranu. Všechny tři státy, které jsou členy Severoatlantické aliance i Evropské unie, mají společné hranice s Ruskem, s Běloruskem, nebo s oběma státy.
Od přistoupení pobaltských zemí k NATO v roce 2004 jejich oblohu střeží alianční stíhačky. Vilnius, Riga a Tallinn nemají potřebná letadla.