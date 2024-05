Estonsko bere ruskou hrozbu vážně. A snaží se na ni připravit

„Na něčem takovém se nedá stavět vaše obrana ani svoboda vaší země,“ připomněla estonská premiérka Kaja Kallasová. Zároveň si Estonci uvědomují, že hrozba dnes nemusí mít jen podobu ozbrojených vojáků. Všichni chápeme, že hybridní útoky jsou stále velmi akutní hrozba. Musíme se připravit i na ně. Je jedno, jestli jde o kybernetický nebo nějaký jiný útok. Jsme na to připraveni a máme na to odpověď,“ ujistil estonský ministr obrany Hanno Pevkur.

Estonsko patří mezi země, které podobně jako Česká republika razantně omezily počet ruských diplomatů. Moskva na to konto snížila úroveň vzájemných vztahů. Loni v lednu vyhostila estonského velvyslance. A premiérku Kallasovou letos zařadila na seznam hledaných osob.

V říjnu loňského roku poškodila loď plující pod čínskou vlajkou svou kotvou plynovod a telekomunikační kabel mezi Estonskem a Finskem. Tatáž loď byla později spatřena v ruském přístavu Archangelsk. Rusko jakoukoli vinu popřelo, ale dodnes nevyšetřená kauza se projednávala i na úrovni NATO. „Není to důležité jenom pro Finsko a Estonsko. Také NATO bere ochranu kritické infrastruktury velmi vážně,“ řekla k tomu v říjnu loňského roku Iro Sarkková z Finského institutu mezinárodních vztahů.

Diplomaté jsou jen částí sítě, řekla Procházková

Diplomaté jsou jen částí sítě, kterou Rusko používá při prosazování svých zájmů a při různých bezpečnostních operacích, řekla v pořadu Horizont ČT24 redaktorka Deníku N Petra Procházková. Dodala, že po únoru 2022 byla ruská agenturní síť v Evropě výrazně rozbita, ale říká se, že zhruba v létě loňského roku se ji Rusům podařilo opět výrazně konsolidovat.

Činnost diplomatů je podle ní navíc snáze vysledovatelná než agenturní síť, která se nyní v Evropě rozvíjí bouřlivým tempem. A to i kvůli silné migraci Rusů do světa v posledních letech. „Tady bezpečnostní složky získávají spolupracovníky, kteří jsou velmi složitě odhalitelní. Je to složitější než s vojenským atašé nebo s diplomaty, kteří v dané zemi působí oficiálně,“ dodala redaktorka.