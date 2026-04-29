Ruský útok zabil ženu v Sumské oblasti, dva lidé jsou zranění


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Jedna žena přišla o život v noci na středu při ruském dronovém a raketovém útoku v Sumské oblasti na severu Ukrajiny. Informovaly o tom úřady. Ruské bezpilotní letouny útočily také na Charkov. Moskva naopak bez podrobností ohlásila likvidaci ukrajinských dronů útočících v několika oblastech. Tvrzení stran konfliktu nelze nezávisle ověřit.

Šéf vojenské správy Sumské oblasti Oleh Hryhrov tvrdí, že ruský útok mířil na civilní infrastrukturu a obytné domy v okolí Šostky. V zasažených domech vznikly mohutné požáry a v jednom z nich zemřela 60letá žena. Další dva lidé museli vyhledat lékařskou pomoc.

Šostka leží nedaleko ukrajinsko-ruské hranice a ruské drony na ni útočí často, píše ruskojazyčný servis BBC.

Na Charkov, po Kyjevu druhé největší město na Ukrajině, se ruské drony slétly z několika směrů, oznámil šéf regionální vojenské správy Oleh Syněhubov. Na různých místech města jsou škody na obytné a komerční zástavbě, poškozených je také několik vozidel. Nejsou informace o případných obětech.

Kouř nad rafinerií v Tuapse

Ruské ministerstvo obrany informovalo v pravidelném ranním hlášení o zneškodnění 98 ukrajinských dronů. Protivzdušná obrana je sestřelovala nad několika regiony v sousedství Ukrajiny a také nad Saratovskou nebo Astrachaňskou oblastí.

Rusko, které napadlo Ukrajinu v únoru 2022, podniká proti sousední zemi každodenně dronové útoky. Ukrajina se brání ruské agresi se západní pomocí a také útočí na různé cíle na území Ruska. Často jde o ropnou infrastrukturu.

Ilustrační foto: obytný dům v Oděse po ruském útoku (27. dubna 2026)

Spojené státy vydají pasy s vyobrazením Trumpa

Trump na státní večeři s Karlem III. řekl, že USA vojensky porazily Írán

Spojené státy vydají pasy s vyobrazením Trumpa

Americké ministerstvo zahraničí k příležitosti 250. výročí vyhlášení nezávislosti chystá omezený počet cestovních pasů, v nichž bude vyobrazen současný prezident Donald Trump. Informuje o tom agentura AP, Trump se podle ní stane prvním žijícím prezidentem zobrazeným v cestovních dokladech.
Trump na státní večeři s Karlem III. řekl, že USA vojensky porazily Írán

Americký prezident Donald Trump na státní večeři s britským králem Karlem III. a dalšími hosty řekl, že Spojené státy vojensky porazily Írán. Informovala o tom agentura AFP s tím, že šlo o Trumpovo první veřejné vyjádření k této citlivé věci během Karlovy nynější návštěvy v USA.
Karel III. v Kongresu vyzval k podpoře Ukrajiny

„Jednota a odhodlání, které se projevily po útocích z 11. září, jsou nyní nezbytné pro obranu Ukrajiny,“ řekl v úterý britský král Karel III. americkým zákonodárcům v Kongresu. Projev představuje hlavní program jeho čtyřdenní návštěvy USA. „Američané nikdy neměli lepší přátele, než jsou Britové,“ řekl americký prezident Donald Trump, když krále dříve během dne přivítal v Bílém domě. Návštěva probíhá v době rozporů mezi oběma zeměmi ohledně války v Íránu, napsala agentura Reuters.
Americké ministerstvo obvinilo exšéfa FBI kvůli údajné hrozbě Trumpovi

Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo bývalého ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho kvůli fotografii mušlí na pláži, kterou vloni zveřejnil na svých sociálních sítích. Podle činitelů měla údajně naznačovat možné vyhrožování prezidentu Donaldu Trumpovi. Informují o tom americká média, podle nichž se Trump již podruhé snaží dosáhnout odsouzení Comeyho. První žalobu soud zamítl loni v listopadu.
Srbsku hrozí, že přijde o miliardy od EU, jeho vstup do Unie se vzdaluje

Evropská komise (EK) by v reakci na nedávno zavedené reformy soudnictví mohla Srbsku zmrazit asi 1,5 miliardy eur (přibližně 36,5 miliardy korun) z fondů EU. Šance Bělehradu na členství v evropském uskupení tak opět slábnou. Eurokomisařka pro rozšíření EU Marta Kosová varuje, že změny by v balkánské zemi mohly vést k centralizaci justice a oslabily by právní stát. Ten je přitom jednou z hlavních podmínek přístupu. Po celém Srbsku navíc pokračují rozsáhlé protesty vedené studenty po neštěstí na nádraží v Novém Sadu. Právě mladí členství v EU nejvíce podporují. Vstup Srbska do Unie ale komplikuje i jeho zahraniční politika – především vztah k Rusku a neuznání nezávislosti Kosova Bělehradem.
Čína rozjela diplomatickou ofenzivu

Výpadky dodávek ropy a plynu trápí i Čínu, která proto zahájila diplomatickou ofenzivu. Druhá největší ekonomika světa, životně závislá na energetickém dovozu, hostí v rychlé sledu politické návštěvy z celého světa. Čínský prezident Si Ťin-pching přijal za dva týdny nejméně pět státníků. Od španělského premiéra Pedra Sáncheze po zástupce Blízkého východu.
V rafinerii v ruském Tuapse po ukrajinském úderu opět vypukl požár

Ukrajina v noci na úterý provedla další dronový úder na rafinerii ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska. Na místě vypukl rozsáhlý požár, prohlásil na síti Telegram místní gubernátor Veniamin Kondraťjev a dodal, že úřady evakuují obyvatele v okolí závodu. Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, pravidelně podniká vzdušné údery na ruské vojenské a energetické objekty, aby tak snížila možnosti Moskvy financovat válku.
