Ruský útok zabil ženu v Sumské oblasti, dva lidé jsou zranění

Jedna žena přišla o život v noci na středu při ruském dronovém a raketovém útoku v Sumské oblasti na severu Ukrajiny. Informovaly o tom úřady. Ruské bezpilotní letouny útočily také na Charkov. Moskva naopak bez podrobností ohlásila likvidaci ukrajinských dronů útočících v několika oblastech. Tvrzení stran konfliktu nelze nezávisle ověřit.
Šéf vojenské správy Sumské oblasti Oleh Hryhrov tvrdí, že ruský útok mířil na civilní infrastrukturu a obytné domy v okolí Šostky. V zasažených domech vznikly mohutné požáry a v jednom z nich zemřela 60letá žena. Další dva lidé museli vyhledat lékařskou pomoc.
Šostka leží nedaleko ukrajinsko-ruské hranice a ruské drony na ni útočí často, píše ruskojazyčný servis BBC.
Na Charkov, po Kyjevu druhé největší město na Ukrajině, se ruské drony slétly z několika směrů, oznámil šéf regionální vojenské správy Oleh Syněhubov. Na různých místech města jsou škody na obytné a komerční zástavbě, poškozených je také několik vozidel. Nejsou informace o případných obětech.
Ruské ministerstvo obrany informovalo v pravidelném ranním hlášení o zneškodnění 98 ukrajinských dronů. Protivzdušná obrana je sestřelovala nad několika regiony v sousedství Ukrajiny a také nad Saratovskou nebo Astrachaňskou oblastí.
Rusko, které napadlo Ukrajinu v únoru 2022, podniká proti sousední zemi každodenně dronové útoky. Ukrajina se brání ruské agresi se západní pomocí a také útočí na různé cíle na území Ruska. Často jde o ropnou infrastrukturu.