Ruský lid nerovná se Putin, řekli propuštění aktivisté

Jašin prohlásil, že nedal souhlas k deportaci z Ruska v rámci výměny vězňů, a varoval, že tento krok povzbudí ruského vůdce Vladimira Putina, aby přijal další „politické vězně“.

„Nedal jsem souhlas k tomu, abych byl poslán mimo Rusko," řekl novinářům v Bonnu. „To, co se stalo 1. srpna, není výměna. Je to mé vyhoštění z Ruska proti mé vůli. Mým prvním přáním v Ankaře bylo koupit si letenku a vrátit se do Ruska.“ Podle jeho slov mu však naznačili, že jeho návrat do vlasti by zabránil jakékoliv další výměně a jiní političtí vězni by přišli o šanci dostat se na svobodu. Zdůraznil také, že odmítl podepsat žádost Putinovi o milost.

Novináře informoval, že jeho cílem je vrátit se do Ruska. „Jsem ruský patriot a budu pro Rusko pracovat zadarmo.“ Zmínil však také, že jeden z důstojníků ruské bezpečnostní služby FSB mu prý řekl, že pokud se vrátí do Ruska, „vaše dny skončí stejně jako dny Navalného“. Ruské vězeňské úřady v únoru oznámily, že Alexej Navalnyj, někdejší největší domácí odpůrce Putina, upadl do bezvědomí a zemřel v arktické trestanecké kolonii, kde si odpykával trest.