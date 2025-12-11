Rakouský parlament schválil zákaz hidžábu ve školách pro mladé dívky

Rakouští poslanci schválili zákon zakazující nošení muslimského šátku ve školách pro dívky mladší 14 let, píše AFP. Vláda vedená konzervativní Rakouskou lidovou stranou (ÖVP) předložila návrh zákona letos s odůvodněním, že zakrývání hlavy v tak mladém věku považuje za akt útlaku, nikoliv náboženské svobody. Proti přijetí zákona hlasovali pouze zástupci opoziční strany Zelených, podle nichž je zákon protiústavní.
V případě porušení zákazu budou podle zákona nejprve vedeny rozhovory s rodiči. Jako krajní opatření pak hrozí pokuty ve výši 150 až 800 eur (3 600 až 19 300 korun). Podle veřejnoprávní ORF nosí v rakouských školách šátky přibližně dvanáct tisíc dívek muslimského vyznání mladších 14 let.
Rakušané jsou právně odpovědní právě od čtrnácti let. Podle autorů zákona se tehdy může každá dívka rozhodnout, zda bude pokrývku nosit. Tajemník sociálních demokratů (SPÖ) Philip Kucher už dříve zmiňoval svobodu náboženského vyznání a právo na sebeurčení, zároveň je však podle něj na dívky vyvíjen tlak. „Většinou ze strany otců, bratrů, rodin a vrstevníků,“ přiblížil.
Minulý zákaz zrušil ústavní soud
V roce 2020 ústavní soud rozhodl, že zákaz nošení šátků ve školách schválený parlamentem v roce 2019 je protiústavní. Soudci tehdy dospěli k závěru, že zákon je namířen proti konkrétnímu náboženství – islámu – a porušuje tak neutralitu ve vztahu k náboženství a světonázoru, kterou musí stát zachovávat. Zákon sice konkrétně nezmiňoval, že se týká muslimského šátku, z jeho textu to však podle soudu bylo patrné.
V roce 2019 zákon schválili poslanci tehdejší koalice Rakouské lidové strany a krajně pravicové Svobodné strany Rakouska (FPÖ). Současnou koalici tvoří s ÖVP také SPÖ a liberální strana NEOS. V parlamentu má zastoupení i opoziční FPÖ.