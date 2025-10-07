Novým madagaskarským premiérem se v pondělí stal generál pozemních sil Ruphin Fortunat Dimbisoa Zafisambo, napsala agentura AFP. Stalo se tak týden poté, co prezident v reakci na násilné protesty odvolal vládu. Demonstrace, které si vyžádaly nejméně 22 mrtvých a desítky zraněných, v zemi ale pokračují a protestující lidé požadují rezignaci hlavy státu.
Protesty zmítaný Madagaskar má nového premiéra
Veřejnosti neznámý brigádní generál Zafisambo se v červnu 2021 stal ředitelem kabinetu svého předchůdce Christiana Ntsayho. „Jmenuji muže čestného, pracovitého, otevřeného a schopného naslouchat,“ uvedl ve svém projevu prezident Andry Rajoelina.
Jmenování předcházel v metropoli Antananarivo pochod stovek lidí, proti nimž policie použila slzný plyn a zábleskové granáty. V nemocnici skončil asi dvacetiletý muž, kterého zranil projektil. Demonstranti se shromáždili mimo jiné i ve městě Toliara na jihozápadě země, kde na silnicích podle médií zapalovali pneumatiky. Policie také zakročila proti lidem ve městě Antsiranana na severu země, dodala agentura Reuters.
Nynější demonstrace začaly 25. září a byly původně namířeny proti častým výpadkům proudu a nedostatku vody. Postupně se ale změnily v otevřený protest proti kabinetu i proti 51letému prezidentovi a demonstranti požadovali rezignaci kabinetu i hlavy státu. Rajoelina minulé pondělí rozpustil parlament, odvolal vládu a svou funkci vykonává dál.
Budeme pokračovat, dokud nedosáhneme výsledku, zní od demonstrantů
Prezident v pátek protestující obvinil, že jsou někým řízeni a že chtějí provést státní převrat. Zároveň tvrdil, že je připraven situaci v zemi vyřešit. O den později mluvil se zástupci odborů, soukromého sektoru i státní správy, což ovšem demonstrujícím stále nestačí.
„Nechceme, aby poslouchal lidi ve své kanceláři. Chceme, aby přišel mezi nás. Budeme pokračovat, dokud nedosáhneme výsledku,“ uvedl jeden z demonstrantů, který přišel o práci, když byl první noc protestů vyrabován supermarket, kde pracoval.
Navzdory bohatým zásobám niklu, kobaltu, zlata, uranu a dalších nerostných surovin je zhruba 32milionový Madagaskar jednou z nejchudších zemí světa. Světová banka uvedla, že v roce 2022 žilo téměř 75 procent obyvatel Madagaskaru pod hranicí chudoby.
Ostrovem navíc od získání nezávislosti na Francii v roce 1960 zmítají politické a povolební krize. Prezident Rajoelina se dostal k moci poprvé po puči v roce 2009 a v čele přechodné vlády zůstal do roku 2014. Podruhé se prezidentské funkce ujal v roce 2019 a potřetí v roce 2023.