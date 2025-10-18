Přijetím Putina by Maďarsko podruhé ignorovalo mezinárodní zatykač


před 50 mminutami|Zdroj: ČT24
8 minut
Horizont ČT24: Na Vladimira Putina je vydán mezinárodní zatykač
Zdroj: ČT24

Oznámená schůzka představitelů Ruska a Spojených států se má uskutečnit v Budapešti. Pokud k ní opravdu dojde, mezinárodní izolace, ve které se ocitlo Rusko, a zejména vládce Vladimir Putin, se opět výrazně posune. Pro země Evropské unie je Putin persona non-grata. Ve všech státech sedmadvacítky by navíc měl být v platnosti zatykač na Putina vydaný Mezinárodním trestním soudem. Maďarsko ale již loni v listopadu přijmutím izraelského premiéra Benjamina Netanjahua dalo najevo, že soud nehodlá respektovat.

Pokud Budapešť bude hostit setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a Putina, mělo by druhého ze jmenovaných zadržet a dopravit jej do Mezinárodního trestního soudu. Ten před více než dvěma lety na ruského diktátora vydal zatykač. Obviněn je z nezákonných deportací ukrajinských dětí.

Maďarsko ale Putina nezadrží. „Potvrzuje to, že se Maďarsko v Evropské unii dlouhodobě chová jako černý pasažér. Na jednu stranu velmi rádo natahuje ruku směrem Bruselu, na druhé straně podkopává integritu evropské spolupráce,“ míní politolog Ladislav Cabada z Metropolitní univerzity Praha.

Trump oznámil, že se sejde s Putinem v Budapešti
Vladimir Putin a Donald Trump před jednáním na Aljašce

Návštěva izraelského premiéra

Každá země, která uznala působnost mezinárodního tribunálu, je zavázána také ke spolupráci se soudem. Tyto závazky má i Budapešť. Již v dubnu ale na ně rezignovala s návštěvou izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Na něj byl vydán zatykač v listopadu 2024 v souvislosti s válkou v Gaze.

Maďarsko ale už tehdy dalo najevo, že jej nehodlá respektovat. Netanjahua pozvalo na státní návštěvu a v jejím průběhu oznámilo odstoupení od Mezinárodního trestního soudu. Parlament toto rozhodnutí o měsíc později potvrdil.

„V posledních letech tento orgán už nebyl nestranným, na pravidlech založeným soudem, ale soudem politickým. A to jasně prokázala rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu týkající se Izraele,“ tvrdil maďarský premiér Viktor Orbán.

Maďarsko odstoupí od Mezinárodního trestního soudu, oznámil Orbán
Maďarský premiér Viktor Orbán

Posun mezinárodní izolace

Podle Římského statutu (smlouvy o zřízení soudu) ovšem odstoupení od Mezinárodního trestního soudu nabývá účinnosti jeden rok od data doručení oficiálního oznámení. V případě Maďarska tedy v květnu 2026. Budapešť s tím nesouhlasí a odkazuje se na to, že Římský statut se nikdy nestal součástí maďarského právního systému. Postoj, který teď garantuje bezproblémový pobyt v metropoli na Dunaji i pro ruského diktátora.

Ve všech ostatních státech sedmadvacítky mezinárodní zatykač na Vladimira Putina platí stále. Ale nejen to. Součásti tlaku na Rusko byla a je také snaha o jeho izolaci. To se může změnit právě v Budapešti. Putinova první cesta do Evropy od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu (pokud nepočítáme kaliningradskou exklávu) může být pro Kreml důležitým symbolickým vítězstvím.

