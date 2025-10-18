Přijetím Putina by Maďarsko podruhé ignorovalo mezinárodní zatykač

Oznámená schůzka představitelů Ruska a Spojených států se má uskutečnit v Budapešti. Pokud k ní opravdu dojde, mezinárodní izolace, ve které se ocitlo Rusko, a zejména vládce Vladimir Putin, se opět výrazně posune. Pro země Evropské unie je Putin persona non-grata. Ve všech státech sedmadvacítky by navíc měl být v platnosti zatykač na Putina vydaný Mezinárodním trestním soudem. Maďarsko ale již loni v listopadu přijmutím izraelského premiéra Benjamina Netanjahua dalo najevo, že soud nehodlá respektovat.
Pokud Budapešť bude hostit setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a Putina, mělo by druhého ze jmenovaných zadržet a dopravit jej do Mezinárodního trestního soudu. Ten před více než dvěma lety na ruského diktátora vydal zatykač. Obviněn je z nezákonných deportací ukrajinských dětí.
Maďarsko ale Putina nezadrží. „Potvrzuje to, že se Maďarsko v Evropské unii dlouhodobě chová jako černý pasažér. Na jednu stranu velmi rádo natahuje ruku směrem Bruselu, na druhé straně podkopává integritu evropské spolupráce,“ míní politolog Ladislav Cabada z Metropolitní univerzity Praha.
Návštěva izraelského premiéra
Každá země, která uznala působnost mezinárodního tribunálu, je zavázána také ke spolupráci se soudem. Tyto závazky má i Budapešť. Již v dubnu ale na ně rezignovala s návštěvou izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Na něj byl vydán zatykač v listopadu 2024 v souvislosti s válkou v Gaze.
Maďarsko ale už tehdy dalo najevo, že jej nehodlá respektovat. Netanjahua pozvalo na státní návštěvu a v jejím průběhu oznámilo odstoupení od Mezinárodního trestního soudu. Parlament toto rozhodnutí o měsíc později potvrdil.
„V posledních letech tento orgán už nebyl nestranným, na pravidlech založeným soudem, ale soudem politickým. A to jasně prokázala rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu týkající se Izraele,“ tvrdil maďarský premiér Viktor Orbán.
Posun mezinárodní izolace
Podle Římského statutu (smlouvy o zřízení soudu) ovšem odstoupení od Mezinárodního trestního soudu nabývá účinnosti jeden rok od data doručení oficiálního oznámení. V případě Maďarska tedy v květnu 2026. Budapešť s tím nesouhlasí a odkazuje se na to, že Římský statut se nikdy nestal součástí maďarského právního systému. Postoj, který teď garantuje bezproblémový pobyt v metropoli na Dunaji i pro ruského diktátora.
Ve všech ostatních státech sedmadvacítky mezinárodní zatykač na Vladimira Putina platí stále. Ale nejen to. Součásti tlaku na Rusko byla a je také snaha o jeho izolaci. To se může změnit právě v Budapešti. Putinova první cesta do Evropy od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu (pokud nepočítáme kaliningradskou exklávu) může být pro Kreml důležitým symbolickým vítězstvím.