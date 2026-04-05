Při povodni v ruském Dagestánu se protrhla přehrada, v Machačkale se zřítil dům

Při záplavách v Dagestánu na jihu Ruska protržená přehrada zatopila dvě vesnice. V regionální metropoli Machačkale se zřítil mnohopatrový dům. Nejméně jeden člověk zemřel při sesuvu půdy, informovala v neděli ruská státní agentura TASS.
Ministerstvo pro mimořádné situace uvedlo, že po protržení Gedžuchské přehrady nedaleko města Derbent byly zaplaveny dvě obce a nejméně třicet domů. Záchranáři ještě před protržením hráze nařídili evakuaci více než čtyř tisíc lidí.
V důsledku sesuvů půdy v horské vesnici Kirki zemřela žena. Provoz na federální silnici vedoucí napříč severním Kavkazem byl přerušen poté, co se pod náporem rozvodněné řeky zřítil most. Evakuováno bylo kvůli záplavám na 37 cestujících z vlaku z Moskvy do Derbentu.
V hlavním městě Dagestánu Machačkale se při povodni zřítil mnohopatrový dům a dalším čtyřem budovám zřícení hrozí. Nikdo nebyl zraněn, úřady obyvatele evakuovaly. Prokuratura zahájila vyšetřování pro podezření, že domy byly postaveny nelegálně v záplavové zóně.