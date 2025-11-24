Při izraelských úderech v Gaze zahynuli tři lidé, píše AFP

Při pondělních izraelských útocích v Pásmu Gazy zahynuli tři lidé, píše agentura AFP s odvoláním na tamní civilní obranu. Dronový úder v obci Baní Suhajlá východně od města Chán Júnis zabil dva lidi. Při tankové palbě ve čtvrti Tuffáh pak zahynul jeden člověk. Izraelská armáda mezitím ze svých řad propustila několik generálů z důvodu selhání při ochraně civilního obyvatelstva při útoku teroristického hnutí Hamás na Izrael ze 7. října 2023.
Izraelská armáda uvedla, že v oblasti Chán Júnisu zaútočila proti třem osobám, které překročily takzvanou žlutou linii příměří a byly hrozbou pro její vojáky. Ohledně útoku ve městě Gaza armáda podle serveru The Times of Israel (Tol) nic nesdělila. Od 10. října v Pásmu Gazy platí křehké příměří zprostředkované USA, obě strany se však pravidelně vzájemně obviňují z jeho porušování.
Žlutá linie je hranice, za niž se v rámci první fáze současného příměří stáhly izraelské jednotky a která prochází Pásmem Gazy od severu k jihu. Pod kontrolou izraelské armády zůstává 53 procent palestinského území. Izraelská armáda tuto linii začala 20. října viditelně vymezovat rozmísťováním žlutých betonových bloků, na nichž jsou žluté kovové značky.
V minulosti izraelská armáda uvedla, že útočila proti Palestincům, kteří překročili linii, přibližovali se k jejím vojákům a představovali pro ně hrozbu. Podle palestinských úřadů to byli v některých případech lidé, kteří se vraceli do svých domovů, z nichž byli v průběhu války nuceni odejít.
Válka v Pásmu Gazy vypukla po 7. říjnu 2023, kdy ozbrojenci teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců při teroristickém útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.
Izraelská armáda propustila generály
Právě v reakci na údajné selhání při ochraně civilního obyvatelstva během útoku propustila izraelská armáda ze svých řad několik generálů a několik velitelů kázeňsky potrestala, píše AFP s odvoláním na náčelníka generálního štábu Ejala Zamira.
Mezi propuštěnými jsou někdejší šéf zpravodajské služby Aharon Haliva, bývalý náčelník operací Oded Basjuk a Jaron Finkelman, dřívější šéf velitelství Jih izraelské armády, do jehož působnosti spadal i dohled nad oblastí Pásma Gazy. Všichni tři byli vyřazeni z armádních záloh a již nejsou součástí armády, stojí v nedělním prohlášení armády.
Haliva byl v roce 2024 prvním představitelem armády, který v souvislosti s útokem z října 2023 rezignoval, přičemž to odůvodnil osobní spoluodpovědností za útok. Finkelman rezignoval v lednu letošního roku. Basjuk odešel z aktivní služby v armádě po letošní izraelsko-íránské válce.
Armáda židovského státu v únoru zveřejnila závěry vnitřního vyšetřování, z nichž vyplynulo, že útok 7. října 2023 byl naprostým selháním izraelské armády. Vyšetřování zahrnovalo sedmdesát sedm samostatných šetření toho, co se odehrálo na vojenských základnách a mnoha dalších místech.
Zpráva podle serveru Tol zdůraznila selhání v období několika let před útokem, v posledních hodinách před ním i v jeho průběhu. Vojenská rozvědka například informace a plány týkající se rozsáhlého útoku na Izrael vyhodnotila jako nerealistické a předpokládala, že Hamás nemá zájem o eskalaci konfliktu.
Vyšetřování také zjistilo, že teroristické hnutí se pro útok rozhodlo v dubnu 2022 a v květnu 2023 bylo vybráno datum 7. října. V předvečer útoku pak izraelská armáda zaznamenala pět příznaků neobvyklých aktivit ozbrojenců v Gaze, ale nevyhodnotila je jako signály bezprostřední hrozby. Byl to podle zprávy omyl, který vycházel z dlouholetého chybného vyhodnocování poznatků týkajících se Hamásu.
V reakci na říjnový útok Hamásu Jeruzalém zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž izraelská armáda podle nedělních údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, ovládaného Hamásem, zabila nejméně 69 756 Palestinců a dalších 170 946 zranila. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes osmdesát procent obětí tvoří civilisté.
Od počátku současného příměří, které platí od letošního 10. října, bylo v sutinách nalezeno 574 těl lidí zabitých při izraelských úderech z uplynulých měsíců.