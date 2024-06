Prezident Keni po krvavých nepokojích odmítl daňovou reformu

Keňský prezident William Ruto nepodepíše spornou daňovou reformu, která v zemi vyvolala násilné protesty. Vláda v úterý nasadila proti demonstrantům armádu poté, co se nepokoje vyhrotily kvůli tomu, že parlament postoupil zákon do třetího čtení. Nepokoje si podle tamních humanitárních organizací vyžádaly nejméně 23 obětí a dalších tři sta zraněných.

Proti reformě do noci na středu demonstrovaly tisíce lidí. Policie proti nim použila vodní děla, střelné zbraně i slzný plyn a uzavřela vládní budovy. „Bude stažen,“ řekl nyní Ruto ke spornému zákonu. Tímto krokem podle svých slov „respektuje hlasitý vzkaz přicházející od Keňanů“.

Keňská vláda část návrhu sporného zákona stáhla 18. června, v tu dobu ale už protesty nabraly povahu celkové nespokojenosti s vládou prezidenta Ruta, podotýká Reuters. V zákoně podle BBC nicméně zůstaly kontroverzní návrhy, jako je daň na specializovaná nemocniční zařízení nebo zvýšení dovozové daně.

Nasazení armády u soudu

V úterý odpoledne do budovy parlamentu v Nairobi vnikly tisíce nespokojených lidí poté, co sněmovna daňový zákon schválila a postoupila do třetího čtení. Část parlamentu protestující zapálili, policisté na místě stříleli, použili slzný plyn a vodní děla.

Ruto akce protestujících nejprve označil za „vlastizrádné“. Jednalo se o největší útok na keňskou vládu za poslední desetiletí. Chaos vedl kabinet k nasazení armády. Věcí se bude ve čtvrtek zabývat nejvyšší soud země.