V Keni hořel parlament, nepokoje mají oběti

Při protivládních demonstracích v keňském hlavním městě Nairobi v úterý přišlo o život nejméně deset lidí, patrně je zastřelila policie. Protestující vnikli také do parlamentu, jehož budova je na záběrech výrazně poničená zvenku i zevnitř, jedna její část hořela. Podle agentury AP to byl nejpřímější útok na vládu za poslední desetiletí. Keňský parlament předtím schválil sporný zákon o financích a postoupil jej do třetího čtení. Proti reformě demonstrují tisíce lidí. Policie použila také vodní děla a slzný plyn.