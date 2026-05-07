„Právo zůstat.“ Evropská komise připravuje strategii, která má brzdit emigraci


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Evropská komise spouští novou strategii, jejímž cílem je omezit emigraci a posílit územní soudržnost. Formální dokument chce přijmout do konce roku, ještě před zahájením vyjednávání o víceletém finančním rámci na období 2028 až 2034. Portugalsko patří mezi země nejvíce zasažené regionálními nerovnostmi a demografickým úbytkem.

„Mobilita by měla být volbou, nikoli nutností.“ Kyperský ministr financí Makis Keravnos patřil ve středu 6. května k těm, kteří strategii formálně představili Evropskému parlamentu. Kyperské předsednictví v Radě EU činí z „práva zůstat“ politickou prioritu a vyzývá k tomu, aby se tento princip promítl do příštího evropského rozpočtu.

Příslib je ambiciózní, zajistit, aby nikdo ani žádné území nezůstali stranou. Cílem je vytvořit podmínky, díky nimž bude život v nejvíce vylidněných, stárnoucích nebo ekonomicky stagnujících regionech v jednadvacátém století životaschopnou a důstojnou možností.

Druhá strana svobody

Po desetiletí byl úspěch evropské integrace spojován se svobodou pohybu. Práce v jiné zemi, studium v zahraničí a překračování hranic se staly symboly otevřené a moderní Evropy.

Realita nyní přináší doplňující, ale nepohodlný příběh: „Evropský úspěch se neměří jen tím, jak snadné je odejít, ale také důvěrou, s níž se lidé mohou rozhodnout zůstat.“ Výrok Roberty Metsolaové odráží nenápadnou změnu. Evropa začíná uznávat, že mobilita motivovaná nedostatkem alternativ už není svobodou. A že jednotný trh, pokud ho nedoprovázejí účinné redistribuční politiky, má tendenci soustřeďovat příležitosti – a lidi – na stále stejných místech, ve velkých městech.

Pro země, jako je Portugalsko, kde rozsáhlá území navzdory desetiletím evropského financování dál ztrácejí obyvatele, není tato úvaha ani zdaleka teoretická. Otázkou je, zda se navrhovaná řešení skutečně promítnou do praxe.

Odpověď spočívá v politice soudržnosti. Místopředseda Evropské komise Raffaele Fitto zdůrazňuje, že iniciativa závisí na investicích: „Bude skutečná pouze tehdy, pokud vytvoříme pracovní místa, veřejné služby a příležitosti ve všech regionech.“

Fitto však neuvedl, jak by bylo možné tuto ambici uskutečnit v kontextu stále silněji zatíženém novými evropskými prioritami, jako jsou obrana, energetická transformace nebo podpora průmyslu.

Cílem je prozatím schválit strategii do prosince, kdy začne vyjednávání o evropském rozpočtu po roce 2027. Teprve tehdy přijde skutečná zkouška – buď se „právo zůstat“ stane novým evropským pilířem, nebo hrozí, že zůstane jen u rétoriky.

Klíčem by mohla být decentralizace

Jedním z nejkritičtějších vystoupení byl projev předsedkyně Evropského výboru regionů Katy Tüttőové, která dala hlas městům a regionům, jež problém znají zevnitř. „Bez decentralizovaných veřejných investic se silní stávají ještě silnějšími a slabší ztrácejí všechno,“ uvedla.

Tüttőová také upozornila, že „právo zůstat“ nelze jednoduše nařídit z Bruselu. Buduje se prostřednictvím otevřených škol, fungujících zdravotnických zařízení, veřejné dopravy a místních pracovních míst. „Místní lídři potřebují svobodu utvářet budoucnost svých komunit,“ dodala.

„Mnohem víc než trh“

Zvláštním hostem akce byl i bývalý italský premiér Enrico Letta. Událost přivedla do známé budovy Altiera Spinelliho, srdce Evropského parlamentu v belgické metropoli, stovky lidí.

Autor zprávy „Mnohem víc než trh“ zdůraznil myšlenku, že integrace by mohla politicky selhat, pokud ji nebudou doprovázet pevné mechanismy přerozdělování: „Jednotný trh bez silné a účinné politiky soudržnosti by se pro Evropu mohl stát problémem.“

Letta také popsal setkání s občany, kteří se neztotožňují s Evropou navrženou „jen pro ty, kteří cestují a mění země“. Podle něj musí evropský projekt sloužit i těm, kteří chtějí zůstat. Bývalý italský premiér však zároveň uznal, že převedení této myšlenky do konkrétních politik si vyžádá obtížná rozhodnutí – od přesměrování investic až po hlubší finanční integraci – právě v oblastech, v nichž členské státy zůstávají nejvíce rozdělené.

Veřejná konzultace

Od středy je iniciativa ve veřejné konzultaci, takže všichni občané i instituce mohou do 5. června předkládat své návrhy. V červnu má být spuštěna také strategie věnovaná výhradně ostrovním regionům.

Článek napsala Andreia Filipa Novová (RTP). Poprvé byl publikován 6. května 2026 ve 23:34 SELČ.

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Rusko tvrdí, že sestřelilo téměř 350 ukrajinských dronů. Údery hlásí i Kyjev

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho síly od středečního večera sestřelily nad ruským územím 347 ukrajinských dronů. Podle agentury AFP jde o obzvlášť vysoký počet. Údery hlásí i Ukrajina. Čtyři raněné si v noci podle úřadů vyžádaly ruské útoky na Dněpropetrovskou oblast na jihovýchodě Ukrajiny, dalších devět raněných ve čtvrtek oznámily úřady z Charkova. Válčící strany přitom tento týden vyhlásily jednostranná příměří s odlišnými daty.
12:50

Úřady po celém světě se snaží najít desítky lidí z lodi s hantavirem

Bezmála dva týdny po smrti prvního z celkem tří dosud zemřelých cestujících, kteří se nakazili hantavirem, opustily výletní loď během plavby v jižním Atlantiku tři desítky lidí nejméně 12 národností. Úřady po celém světě se je snaží najít. Píší to tiskové agentury s odvoláním na nizozemské úřady a provozovatele lodi MV Hondius. V Amsterdamu byla nově hospitalizována žena s příznaky hantaviru.
12:02

481 metrů. Aljaškou se vloni přehnala druhá největší megatsunami

Loňská megatsunami vznikla po sesuvu části aljašské hory do moře. Podle studie, která vyšla na začátku května, jde o druhou nejvyšší vlnu, jakou kdy vědci zaznamenali. Autoři výzkumu zdůrazňují, že je spojená s riziky změny klimatu a táním ledovců.
před 53 minutami

V Lotyšsku se zřítily dva cizí drony

Na východě Lotyšska se zřítily dva cizí drony. Na místo byly povolány stíhačky v rámci mnohonárodní letecké policejní mise NATO v Pobaltí. Jeden z dronů narazil do skladu ropy v lotyšském městě Rezekne nedaleko ruských hranic. Drony vletěly do lotyšského vzdušného prostoru z ruského území, podle lotyšského ministra obrany Andrise Sprudse je pravděpodobně vypustila Ukrajina, když mířila proti ruským cílům.
05:46

Evropská unie zakáže svlékací aplikace

Zástupci Evropského parlamentu (EP) a členských států Evropské unie (EU) se shodli na podobě zákazu aplikací umělé inteligence (AI) umožňujících vytváření sexualizovaných snímků a videí skutečných lidí bez jejich souhlasu. Zákaz bude platit od 2. prosince. Europoslanci věc podpořili už na březnovém plenárním zasedání, kdy dali zelenou vyjednávání s členskými státy. Jde o součást balíčku na zjednodušení a zmírnění legislativy k AI navrženého Evropskou komisí (EK).
09:56

Rekreanti si „rezervovali“ lehátka ručníky. Němec vysoudil tisíc eur

Německý turista vysoudil odškodnění téměř tisíc eur (přes 24 tisíc korun) poté, co na dovolené s rodinou nemohl najít volná lehátka, která si ostatní rekreanti rezervovali tím, že na nich nechávali ručníky. Informoval o tom zpravodajský server BBC.
před 4 hodinami

VideoUmělá inteligence hledá lesní požáry na západě USA

Státy na západě USA se připravují na další sezonu lesních požárů. Obavy z rozsáhlých škod jsou letos o to větší, že napadlo rekordně málo sněhu. S včasným odhalením ohnisek nově pomáhá také umělá inteligence. Například ve státě Colorado technici osazují třináct metrů vysoké sloupy otočnými kamerami s vysokým rozlišením, které zachytí stoupající dým a nepřetržitě shromažďují data, která pak společně s údaji ze satelitů zpracovává umělá inteligence. Ne všude se ale její použití kvůli vysoké ceně vyplatí. Třeba společnost Pano AI si za jednu kameru účtuje 50 tisíc dolarů (přibližně milion korun) ročně. V ceně je zahrnuta také analýza požárního rizika a nepřetržitý provoz informačního centra.
před 7 hodinami
