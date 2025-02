Polsko se zbavuje energetické závislosti na uhlí

107 turbín vzdálených 40 kilometrů od pobřeží s instalovaným výkonem 1,5 GW, tedy jako tři reaktory dukovanské elektrárny. Takové rozměry má mít jedna z největších větrných farem na světě Baltica 2, která by měla do dvou let začít produkovat energii na polském pobřeží Baltu. Vyjde v přepočtu na 180 miliard korun.

„Do roku 2040 plánujeme instalovat 18 GW větrné energie. Produkovali bychom tak stejně energie z větru jako ze čtyř jaderných elektráren,“ informoval polský premiér Donald Tusk. Od rozvoje obnovitelných zdrojů si vláda podle zveřejněné koncepce slibuje levnější energie pro domácnosti i firmy. Ty teď naopak v rámci EU platí jedny z nejvyšších cen.

Podíl uhlí loni poprvé klesl pod 60 procent

Loni se v Polsku vůbec poprvé v historii propadl podíl uhlí jako dominantního zdroje elektrické energie pod 60 procent. Z větru, slunce či vody byla vyrobena zhruba třetina elektřiny, desetina pak ze zemního plynu. „Je to obrovská změna, protože ještě před deseti lety bylo z uhlí asi 80 procent energie,“ popsal šéfredaktor portálu Energetyka24.com Jakub Wiech.