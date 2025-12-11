Poláci zadrželi ruského vědce. Kyjev ho viní z nelegálních vykopávek na Krymu

Polská kontrarozvědka ABW zadržela významného ruského vědce z petrohradské Ermitáže, kterého hledá Ukrajina. Ta ho viní z nepovolených archeologických vykopávek na okupovaném Krymu, píše agentura PAP. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle tamní státní agentury TASS označil zadržení výzkumníka Alexandra Buťagina za právní zvůli. Vědec podle ruského chargé d'affaires ve Varšavě má obvinění proti němu za absurdní.
Polská kontrarozvědka zadržela ruského vědce 4. prosince v souvislosti se žádostí Kyjeva o mezinárodní podporu při dopadení tohoto Rusa, řekl PAP mluvčí ministra pověřeného koordinací zvláštních služeb Jacek Dobrzyński. „Soudní řízení se týká neoprávněných vykopávek z let 2014 až 2019 na ukrajinském území okupovaném Ruskem,“ dodal.
Podle rádia RMF je výzkumník obviněn z ničení objektů krymského kulturního dědictví – Kyjev odhaduje škody na dvě stě milionů hřiven (98 milionů korun). Polská média neuvádějí celé jméno zadrženého, identifikují ho jako Alexandra B., nicméně podle RMF je to vedoucí oddělení starověké archeologie v petrohradské Ermitáži.
Přednášky v Evropě
Do Evropy přijel vědec na sérii přednášek a při cestě z Amsterdamu do Bělehradu se ocitl ve Varšavě, kde ho v hotelu zadrželi agenti ABW, dodala stanice RMF. Ukrajinci ho chtějí zatknout od listopadu – viní ho z toho, že se svým týmem prováděl bez povolení vykopávky na místě starověké osady Myrmekion. Ta se nacházela u současného města Kerč na Ruskem okupovaném Krymu, což podle ukrajinských vyšetřovatelů vedlo k částečnému zničení kulturní památky.
Moskva anektovala ukrajinský Krym v roce 2014 po svržení proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče prozápadními demonstranty v Kyjevě, podpořilo tehdy povstání separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny a v únoru 2022 zahájilo plnohodnotnou vojenskou invazi do sousední země.
„Právní zvůle,“ říká Moskva
Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle TASS zadržení výzkumníka v Polsku potvrdila. „Ruský občan Alexandr Buťagin, zaměstnanec státní Ermitáže, který byl pozván na přednáškový cyklus na téma ‚Poslední dny Pompejí‘ v Praze, Amsterdamu, Varšavě a Bělehradě, byl zadržen po příletu do Varšavy,“ prohlásila mluvčí a obvinění proti němu označila za absurdní. „Je to právní zvůle,“ okomentoval zadržení vědce mluvčí Kremlu Peskov.
Samotný Buťagin podle ruského chargé d'affaires v Polsku Andreje Ordaše při setkání s diplomatem označil obvinění proti němu za absurdní. „Nečekal, že by proti němu mohla být přijata nějaká opatření na základě těchto vykonstruovaných obvinění. Před příjezdem do Varšavy přednášel v Praze a v Amsterdamu, kde ho nezadrželi. Po příjezdu do Polska byl zatčen prakticky ještě týž den,“ sdělil Ordaš podle TASS.