Poláci zadrželi ruského vědce. Kyjev ho viní z nelegálních vykopávek na Krymu


11. 12. 2025Aktualizovánopřed 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Polská kontrarozvědka ABW zadržela významného ruského vědce z petrohradské Ermitáže, kterého hledá Ukrajina. Ta ho viní z nepovolených archeologických vykopávek na okupovaném Krymu, píše agentura PAP. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle tamní státní agentury TASS označil zadržení výzkumníka Alexandra Buťagina za právní zvůli. Vědec podle ruského chargé d'affaires ve Varšavě má obvinění proti němu za absurdní.

Polská kontrarozvědka zadržela ruského vědce 4. prosince v souvislosti se žádostí Kyjeva o mezinárodní podporu při dopadení tohoto Rusa, řekl PAP mluvčí ministra pověřeného koordinací zvláštních služeb Jacek Dobrzyński. „Soudní řízení se týká neoprávněných vykopávek z let 2014 až 2019 na ukrajinském území okupovaném Ruskem,“ dodal.

Podle rádia RMF je výzkumník obviněn z ničení objektů krymského kulturního dědictví – Kyjev odhaduje škody na dvě stě milionů hřiven (98 milionů korun). Polská média neuvádějí celé jméno zadrženého, identifikují ho jako Alexandra B., nicméně podle RMF je to vedoucí oddělení starověké archeologie v petrohradské Ermitáži.

Přednášky v Evropě

Do Evropy přijel vědec na sérii přednášek a při cestě z Amsterdamu do Bělehradu se ocitl ve Varšavě, kde ho v hotelu zadrželi agenti ABW, dodala stanice RMF. Ukrajinci ho chtějí zatknout od listopadu – viní ho z toho, že se svým týmem prováděl bez povolení vykopávky na místě starověké osady Myrmekion. Ta se nacházela u současného města Kerč na Ruskem okupovaném Krymu, což podle ukrajinských vyšetřovatelů vedlo k částečnému zničení kulturní památky.

Moskva anektovala ukrajinský Krym v roce 2014 po svržení proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče prozápadními demonstranty v Kyjevě, podpořilo tehdy povstání separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny a v únoru 2022 zahájilo plnohodnotnou vojenskou invazi do sousední země.

Na okupovaném Krymu přibývá obvinění z vlastizrady
Námořníci nesou ruskou vlajku v krymském Sevastopolu (snímek z roku 2023)

„Právní zvůle,“ říká Moskva

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle TASS zadržení výzkumníka v Polsku potvrdila. „Ruský občan Alexandr Buťagin, zaměstnanec státní Ermitáže, který byl pozván na přednáškový cyklus na téma ‚Poslední dny Pompejí‘ v Praze, Amsterdamu, Varšavě a Bělehradě, byl zadržen po příletu do Varšavy,“ prohlásila mluvčí a obvinění proti němu označila za absurdní. „Je to právní zvůle,“ okomentoval zadržení vědce mluvčí Kremlu Peskov.

Samotný Buťagin podle ruského chargé d'affaires v Polsku Andreje Ordaše při setkání s diplomatem označil obvinění proti němu za absurdní. „Nečekal, že by proti němu mohla být přijata nějaká opatření na základě těchto vykonstruovaných obvinění. Před příjezdem do Varšavy přednášel v Praze a v Amsterdamu, kde ho nezadrželi. Po příjezdu do Polska byl zatčen prakticky ještě týž den,“ sdělil Ordaš podle TASS.

Polská prokuratura obvinila Rusa ze špionáže a vedení sabotérů v zemi
Polská policie, ilustrační snímek

Obranný rozpočet USA počítá s podporou Ukrajiny i Evropy. Trumpově strategii navzdory

Obranný rozpočet USA počítá s podporou Ukrajiny i Evropy. Trumpově strategii navzdory

před 56 mminutami
Vojenská policie zasahuje kvůli sbírce na drony v projektu Nemesis

Vojenská policie zasahuje kvůli sbírce na drony v projektu Nemesis

před 1 hhodinou
Babiš se v Bruselu setkal s von der Leyenovou, řešili i Ukrajinu

Babiš se v Bruselu setkal s von der Leyenovou, řešili i Ukrajinu

před 2 hhodinami
Pražští zastupitelé projednávají rozpočet. Hřib a Pospíšil odejdou z rady

Pražští zastupitelé projednávají rozpočet. Hřib a Pospíšil odejdou z rady

03:12Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ukrajinská SBU zasáhla ruskou ropnou platformu v Kaspickém moři

Ukrajinská SBU zasáhla ruskou ropnou platformu v Kaspickém moři

08:36Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Thajsko hlásí první mrtvé civilisty od obnovení bojů s Kambodžou

Thajsko hlásí první mrtvé civilisty od obnovení bojů s Kambodžou

před 3 hhodinami
Volební nesrovnalosti v Blansku prověří policie

Volební nesrovnalosti v Blansku prověří policie

10:56Aktualizovánopřed 3 hhodinami

