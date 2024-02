Pětina Berlína opětovně volí do Spolkového sněmu. Výsledek může naznačit nálady německého obyvatelstva

Berlín, lépe řečeno jeho část, jde v neděli během tří let už potřetí k volbám. Kvůli chybám a celkovému chaosu při volbách ze září 2021 loni německý ústavní soud rozhodl, že se zhruba v pětině volebních okrsků Berlína musí hlasování do Spolkového sněmu opakovat. Žádné velké změny ve složení parlamentu neděle nezpůsobí, volby ale mohou naznačit nálady německých voličů, které letos kromě hlasování do Evropského parlamentu čekají i volby v několika spolkových zemích. Volební místnosti se otevřely v osm ráno, možnost osobně odevzdat svůj hlas mají Berlíňané do šesti večer.