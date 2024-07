Patrioti budou osamoceně štěkat, míní Zdechovský. Vondráček chce pragmatismus

ČT24

, zem

před 42 m minutami | Zdroj: ČT24

90' ČT24: V Evropském parlamentu vznikla nová frakce (zdroj: ČT24)

Budeme mít v Evropském parlamentu třetí nejsilnější frakci a jsme schopni nabídnout kvalitní kandidáty do jeho vedení i do vedení výborů, řekl v 90' ČT24 europoslanec Ondřej Knotek (ANO). ANO je součástí nově vzniklé frakce Patrioti pro Evropu. Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který je členem nejsilnější frakce Evropská lidová strana k tomu řekl, že zastoupení Patriotů ve vedení je na rozhodnutí šéfů jiných frakcí. Místopředsedkyně ODS Eva Decroix soudí, že Patrioti jsou první proruská aliance v Evropě, která vznikla po zahájení plnohodnotné invaze na Ukrajinu.

Frakce Patrioti pro Evropu má 84 poslanců z dvanácti zemí, čímž je třetí nejsilnější za Evropskou lidovou stranou (EPP) a za Pokrokovým spojením socialistů a demokratů (S&D). Její prioritou jsou boj proti nelegální migraci, obrana suverenity členských zemí a důraz na národní státy a rovněž revize Green Dealu. K možnému zastoupení Patriotů ve vedení výborů či ve vedení europarlamentu Zdechovský řekl, že vždy prosazoval, aby uvnitř parlamentu platilo proporcionální zastoupení. „Já osobně říkám, že i s extremistickými stranami se musí mluvit. Ale tohle je na rozhodnutí šéfů těchto frakcí.“

Knotek reagoval, že pokud se najde většina, která by reprezentanty nové frakce ve vedoucích rolích neumožnila, tak je to nerespektování demokratického zastoupení. Ve svém programu Patrioti také mají, že si „chtějí vzít zpět evropské instituce a přesměrovat evropskou politiku, aby sloužila národům a našim lidem“. Knotek zmínil Evropskou komisi a „bruselskou bublinu, která už nehájí zájmy lidí“. Dodal, že nová frakce nechce, aby o členských státech rozhodovala Evropská komise. „Mějme společné evropské cíle, to je důležité, ale cestu k nim musí určit evropské státy. Evropská komise, to jsou úředníci. Dnes se to dělá obráceně.“ Zdechovský spolupráci odmítl Zdechovský reagoval, že k tomu, aby ANO mohlo něco ovlivnit, muselo by zůstat ve své dřívější frakci (Renew Europe) a být tam, kde se rozhoduje. A ne přejít do frakce, která podle něj nebude v Evropském parlamentu mít žádný vliv. „Budou osamoceným psem, který bude štěkat v Evropském parlamentu, ale ve své podstatě nic nezmění.“

Ke zmíněným prioritám Patriotů pro Evropu Zdechovský řekl, že je všechny má ve svém programu i EPP. Spolupracovat s novou frakcí ale odmítá. Zdůvodnil to tím, že mezi Patrioty jsou lidé, kteří dlouhodobě popírají evropské hodnoty, dlouhodobě deklarují podporu Rusku, „tak s nimi těžko můžu spolupracovat“. Jste polapen bruselskou bublinou, vytkl Knotek Knotek na to opáčil, že když Zdechovský na základě svých hodnot nemůže s nikým jiným hlasovat o věcech, které jsou dobré pro Čechy, tak to podle něj ukazuje, „jak už je sám polapen bruselskou bublinou, proti které bojujeme“. Dodal, že „Evropa vedená těmito lidmi selhává a krachuje a nebude konkurenceschopná“. Zdechovský na to reagoval slovy, že „možná je příliš striktní, ale už toho má plné zuby“, a odkázal na pondělní ruský útok, při kterém Rusové zasáhli dětskou nemocnici v Kyjevě. Podtrhl, že nebude poslouchat lidi, kteří chodí na plénum Evropského parlamentu a říkají, že s (ruským vůdcem Vladimirem) Putinem se má jednat. „Ne, Putin patří do Haagu, před trestní tribunál a je potřeba ho zavřít do vězení,“ zdůraznil Zdechovský.

Knotek připomněl, že ANO tento útok výslovně odsoudilo. Místopředseda hnutí Karel Havlíček ho na pondělní tiskové konferenci nazval „barbarským činem, který nemá ospravedlnění“. Knotek v diskusi řekl, že „všichni cítíme, že agresorem a zločincem je Putin“. Hovoří však o tom, že pokud by jednání přinesla šanci na mír, „tak pojďme jednat“. Zdechovský připomněl, že k ruskému útoku došlo jen tři dny poté, co Putin jednal s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, jehož strana Fidesz je také ve frakci Patrioti pro Evropu. Knotek soudí, že až budoucnost ukáže, zda toto jednání k něčemu vedlo. „Kdyby to udělal někdo ze Západu, tak ti, kteří nás kritizují, by šoupali nohama,“ dodal.

Proruská aliance, soudí o Patriotech Decroix Místopředsedkyně ODS Eva Decroix v Událostech, komentářích uvedla, že Patrioti vznikli za účelem udržení se u moci. O činnosti Orbána za poslední dva roky soudí, že ohrožuje českou bezpečnost a Evropu chce jen rozbít. Zmínila jeho veta a zdržování dodávek na Ukrajinu. „Kvůli nim tam dnes umírají děti,“ řekla s tím, že myslí Patrioty jako celek. „Říkat, že my můžeme za to, že byla bombardována nemocnice v Kyjevě, to je hnus,“ reagoval na její vyjádření místopředseda ANO Radek Vondráček.

Události, komentáře: 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Eva Decroix a předseda ústavně-právního výboru Radek Vondráček v debatě o nové evropské frakci (zdroj: ČT24)