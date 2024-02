Parlamentním volbám v Pákistánu předcházejí bombové útoky i silný tlak armády

Je to však ale jen jeden z řady problémů, kterým zadlužená jaderná mocnost čelí. Od bankrotu ji zachraňují půjčky Mezinárodního měnového fondu nebo Číny.

Úřady straně navíc zakázaly na lístcích používat tradiční symbol, kriketovou pálku. To v zemi, kde je až čtyřicet procent voličů negramotných, výrazně snižuje její šanci. „Jsme znepokojeni systematickým obtěžováním, zatýkáním a dlouhodobým zadržováním vůdců pákistánské strany Hnutí za spravedlnost,“ uvedla mluvčí Vysokého komisaře OSN pro lidská práva Liz Throssellová.

Při neúčasti Chána na vítězství zřejmě dosáhne další bývalý premiér Naváz Šaríf. S armádou se dokázal dohodnout. Jeho obvinění z korupce a zákaz činnosti soudy stáhly a on se po letech vrátil z dobrovolného exilu.

Kvůli podobným machinacím jsou skeptičtí především mladí voliči do 35 let, kterých je v zemi skoro 44 procent. K volbám jich dlouhodobě chodí ani ne třetina. „Nová vláda bude zase krást, jako vždycky. Nikomu dalšímu to nic dobrého nepřinese. Nezaměstnanost řešit nebudou,“ myslí si prvovolič Noman.

K důvěryhodnosti nepřispěl ani odklad voleb, oficiálně zdůvodněný překreslením volebních okrsků. Podle analytiků ale především umožnil armádě připravit si půdu pro volební výsledek podle jejích představ.