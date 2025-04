Papeže volí vždy tajně konkláve. Roli hraje i politika

Kardinálové budou zasedat v takzvané generální kongregaci, v rámci níž budou debatovat před samotnou volbou. „Jde o shromáždění všech, i těch starších osmdesáti let. Jejich úkolem je připravit pohřeb. Po něm budou kongregace nejspíš ještě pokračovat a těžiště se přesune na otázky, co církev potřebuje, jaký muž by měl v jejím čele stát, jaké problémy se řeší v jednotlivých částech planety. Umožní to, aby se kardinálové lépe poznali, někteří se uvidí poprvé osobně,“ řekl v 90′ ČT24 teolog Radek Tichý z Univerzity Karlovy.

Podle vatikánských pravidel konkláve začíná obvykle 15. až 20. den po úmrtí papeže. Volby se nesmějí účastnit kardinálové, kteří dosáhli věku osmdesáti let. „Česko proto nebude mít na konkláve zástupce, protože Dominiku Dukovi už osmdesát let bylo,“ uvedl zpravodaj ČT Lukáš Mathé.

„Duchovní rozhodování“

Samotná volba se koná v Sixtinské kapli a probíhá tajně. Všichni, kteří se konkláve účastní, jsou vázáni mlčenlivostí, nesmějí ho opustit ani navázat spojení se světem. V případě porušení hrozí vyloučení z církve. Na jméně se musí dohodnout nejméně dvě třetiny volitelů. „Ten proces může trvat i několik dní, každý den se může volit až pětkrát,“ podotkl Mathé.

„Politika v tom určitě hraje svou roli, a to z toho důvodu, že církev není nějaké ghetto. Je to společenství lidí, kteří zcela zodpovědně vstupují do toho, co znamená svět, a politika do toho světa patří. Takže i politický rozměr se jistě zvažuje,“ poznamenal Holub.

Politika podle něj do volby vstupuje jako otázka migrace nebo toho, kdo může nabídnout vizi míru. „Je to jedna z věcí, která určitě hraje roli, ale není to politická hra, to znamená, není to to zásadní, podle čeho se posunují jednotlivá rozhodnutí kardinálů,“ je přesvědčen biskup. „Je to duchovní rozhodování, většina kardinálů to vnímá jako modlitbu,“ míní Holub.