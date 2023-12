Netanjahu dál ztrácí podporu veřejnosti i ministrů. Šanci nahradit jej má Gantz

před 5 h hodinami | Zdroj: ČTK, Politico, The Times of Israel

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ztrácí podporu obyvatel i některých svých vládních kolegů. Podle serveru Politico se zdá, že se následující týdny pro Netanjahua „přehoupnou do potenciální koncovky“. Mnoho Izraelců mu totiž vyčítá „katastrofální bezpečnostní chybu“, kdy složky židovského státu nedokázaly zabránit útoku teroristického hnutí Hamás ze 7. října, ale také změny ve státním rozpočtu. Nejpravděpodobnějším vyzyvatelem, který by mohl ukončit Netanjahuovu dlouhou politickou kariéru, je bývalý ministr obrany Benny Gantz, píše Politico.

O patnáct dní později z dohody sešlo, když hnutí Hamás spustilo útok na židovský stát, při němž teroristé zabili na 1200 lidí a přes dvě stě dalších odvlekli do Pásma Gazy jako rukojmí. Izrael v odvetě zahájil do oblasti rozsáhlou vojenskou ofenzivu. Od té doby přišlo v Pásmu Gazy o život asi 16 200 Palestinců, což tvrdí tamní úřady ovládané Hamásem. Bilanci však nelze nezávisle ověřit.

Před více než dvěma měsíci vystoupil Netanjahu na Valném shromáždění OSN s projevem, ve kterém oznámil, že Izrael je na prahu uzavření mírové dohody se Saúdskou Arábií, což změní celý Blízký východ. V prohlášení z 22. září také oznámil, že Palestinci by měli mít z této dohody prospěch, pokud ji nebudou vetovat. Izraelský premiér zároveň poznamenal, že pohled na usmíření mezi Jeruzalémem a arabskými státy by Palestince mohl přimět k tomu, aby „opustili představu zničení Izraele“.

Návrh rozpočtu vyvolal také odpor části veřejnosti. Během minulého úterý musela izraelská policie zasahovat proti protestujícím, kteří zablokovali vstup do ministerstva financí.

Proti úpravě rozpočtu během minulého týdne hlasovalo pět členů válečného kabinetu, a to včetně Gantze. Jeden z ministrů Netanjahuovy strany Likud se hlasování zdržel. Podle serveru Politico zaslal Gantz před hlasováním Netanjahuovi dopis, ve kterém kritizoval „vyplácení koaličních prostředků nebo jakýkoliv jiný rozpočet, který nesouvisí s válečným úsilím nebo pokrokem v hospodářském růstu“.

Podle webu Politico je rozšířeným obviněním vůči Netanjahuovi to, že upřednostnil pospolitost své vládní koalice, která má zájem o podporu náboženských nacionalistů a extremistických skupin osadníků, před národními zájmy. Z toho pramení rozhořčení nad rozmrazením finančních prostředků, napsal server.

Zbytek podle listu The Times of Israel dostanou různé vládní resorty nebo úřady, a to například ministerstvo školství na vzdělávání pro ultraortodoxní komunitu. Část financí má jít i na podporu osadníků na Západním břehu, podle Smotriče konkrétně na posílení bezpečnosti. Někteří však právě kvůli financování ultraortodoxních skupin a osadníků změny v rozpočtu kritizují.

Barkat minulý týden také kritizoval úpravy státního rozpočtu pro zbytek letošního roku. Podle jeho názoru jsou nedostatečné s ohledem na potřeby ekonomiky během války. List The Times of Israel s odvoláním na zdroj z Barkatova ministerstva napsal, že rozpočet v takové úpravě povede k „ekonomickému kolapsu“.

Ministr hospodářství Nir Barkat, který je členem Netanjahuovy strany Likud, během minulého týdne prohlásil, že předsedu vlády po konci konfliktu s Hamásem nepodpoří a že strana potřebuje změnu, informoval server The Times of Israel s odvoláním na rozhlasovou stanici Kan.

Podle serveru se bývalý premiér Jair Lapid, vůdce centristické strany Ješ Atid, až do poloviny listopadu zprvu vyhýbal tomu, aby se připojil k hrstce politiků, kteří vyzývali Netanjahua k rezignaci a převzetí odpovědnosti za to, že nedokázal zabránit útoku Hamásu. Nakonec 15. listopadu vyzval Netanjahua k odstoupení a posléze dodal, že chce nového premiéra, nikoli nutně novou vládnoucí stranu.

Barkat, někdejší starosta Jeruzaléma, již dříve zmínil, že hodlá kandidovat na vedoucí místo v Likudu, ale až poté, co Netanjahu opustí politickou scénu.

Netanjahu nepřiznal vinu

Před měsícem hovořil o nutnosti konání parlamentních voleb do tří měsíců od konce války ministr práce Joav Ben Cur z ultraortodoxní strany Šas. Pro deník Maariv poznamenal, že po uspořádání voleb by měla být vytvořena vyšetřovací komise k možnému selhání státních složek před útokem Hamásu na Izrael.

„Slušnost vyžaduje, aby se po tak hrozné události vyjádřila veřejnost. Pak uvidíme, jestli Netanjahu získá mandát,“ dodal ministr práce.

Netanjahu čelí od vypuknutí konfliktu kritice za to, že dosud nepřiznal ani díl viny za selhání izraelských bezpečnostních sil a armády v době před útokem Hamásu. Zatímco někteří ministři či šéfové tajné služby a vojenské rozvědky část viny za selhání státu přiznali, předseda vlády se několikrát snažil zodpovědnost svalit na ostatní.

Koncem října například obvinil tajné služby a uvedl, že od nich nedostal varování, že by se Hamás chystal na „válku“. Minulý týden deník The New York Times napsal, že izraelské bezpečnostní složky měly už od loňského roku v rukou dokument popisující postup, který Hamás nakonec při útoku použil. Tento plán ale údajně vyhodnotily jako příliš ambiciózní a mimo bojové možnosti teroristického hnutí.

Izraelská vláda tvrzení listu popřela. Už krátce po 7. říjnu se ale objevily zprávy, že egyptské tajné služby varovaly Jeruzalém před „velkou akcí“, kterou Hamás připravoval v Pásmu Gazy nejméně rok. Izraelská vláda a tajné služby ale podle Egypta považovaly za větší nebezpečí palestinské extremisty na Západním břehu.

Průzkumy hovoří ve prospěch Gantze

Netanjahuovo vyhýbání se jakékoli odpovědnosti za bezpečnostní selhání Izraele jeho preferencím nepomohlo, napsal web Politico. Ve své zprávě citoval průzkum z poloviny října, podle něhož uvedlo 41 procent respondentů, že by chtěli za předsedu vlády Gantze. Netanjahua by upřednostnilo pouze 25 procent tázaných.

Podle předvolebního průzkumu, který koncem listopadu provedl server Maariv, by Gantzova strana Národní jednota mohla v příštích volbách do Knesetu získat dostatek hlasů, aby zvýšila počet svých křesel ze stávajících dvanácti na 43. Likud by se naopak propadl z 32 křesel na osmnáct, uvedl Politico.

„V jiném průzkumu 44 procent respondentů uvedlo, že Netanjahu je zodpovědným za to, co se 7. října stalo. Pouze osmnáct procent Izraelců si myslelo, že z funkce nemusí odejít. Sedmdesát šest procent si naopak přeje, aby dříve či později z úřadu odešel,“ informuje Politico.