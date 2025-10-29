Muži zatčení kvůli loupeži v Louvru se částečně přiznali

Dva muži, které francouzská policie zatkla v sobotu večer, částečně přiznali svou účast na loupeži šperků z Louvru, informovala pařížská prokurátorka Laure Beccuauová. Doplnila, že podle vyšetřování jsou zatčení muži přímo ti, kteří v neděli 19. října pronikli do muzea a odnesli z něj cenné exponáty.
Beccuauová uvedla, že oba muži čelí předběžnému obvinění z loupeže spáchané organizovanou skupinou, za což ve Francii hrozí až patnáct let vězení, a z trestného spolčení, za které jim může soudce udělit až deset let odnětí svobody. Státní zastupitelství požádalo o jejich umístění do vazby.
První z podezřelých, kterého policie zatkla na letišti Charlese de Gaulla, je 34letý muž s alžírským občanstvím, který ve Francii žije už patnáct let. Z letiště se pokoušel odletět do Alžírska. Druhého podezřelého, 39letého muže, zatkla policie v blízkosti jeho bydliště na předměstí Paříže. Oba muži už byli policii známí kvůli předchozím přestupkům a krádežím.
Podle serveru Le Parisien prokurátorka potvrdila, že další dva muži, kteří se objevili na záznamech, jsou stále na útěku. Beccuauová zároveň vyvrátila dřívější dohady francouzských médií, že se na loupeži podílel také zaměstnanec Louvru. „V této fázi vyšetřování nic nenasvědčuje tomu, že by pachatelé spolupracovali s kýmkoliv uvnitř muzea,“ uvedla.
Klenoty se zatím nepodařilo vypátrat
Skupina zlodějů převlečená za dělníky pronikla do muzea Louvre přes balkon pomocí výsuvného žebříku a zmocnila se šperků, jejichž hodnota je odhadována na více než sto milionů eur (přes 2,4 miliardy korun).
Podle Beccuauové se klenoty stále nepodařilo najít. „Chci si zachovat naději, že se to podaří a že budou moci být vráceny do Louvru a v širším smyslu celé zemi,“ uvedla prokurátorka. Sdělila také, že podle pracovníků muzea bude obtížné restaurovat korunu císařovny Eugénie, které se zloději při útěku zbavili.
Loupež trvala pouhých sedm až osm minut a bezpečnostní kamery zachytily čtyři pachatele, napsala dříve agentura AFP. Podle ní z místa činu odjeli na dvou skútrech. Prokurátorka nemůže vyloučit, že se na loupeži podíleli i další lidé.
Nedostatečná ochrana uměleckých děl
Případ vyvolal světovou pozornost a ve Francii také politickou a mediální bouři vyvolanou nedostatečnou ochranou uměleckých děl. I prezident Emmanuel Macron vyzval k rychlému zavedení nových bezpečnostních opatření v Louvru jako v národním muzeu umění a jednom z nejslavnějších muzeí na světě.
V pátek francouzská média informovala, že z Louvru bylo několik cenností kvůli bezpečnosti přemístěno do trezoru francouzské centrální banky, který se nachází v hloubce 26 metrů pod zemí a v němž je uloženo také přibližně devadesát procent francouzských zlatých rezerv.