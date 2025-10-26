Francouzská policie zatkla podezřelé z podílu na loupeži šperků z Louvru


26. 10. 2025

Francouzská policie v sobotu večer zatkla dva muže, které podezírá, že se před týdnem podíleli na loupeži vzácných šperků z pařížského Louvru, píší francouzská média. Podle deníku Le Figaro ale klenoty zatím policie nenašla. Zatčení podezřelých později potvrdila i pařížská prokurátorka Laure Beccuauová, která ale neuvedla jejich počet.

Prokurátorka také podle agentury AP vyjádřila lítost nad únikem informací o zatčení podezřelých. Podle ní by to mohlo ohrozit práci více než sta vyšetřovatelů, kteří se už týden snaží dopadnout všechny pachatele a najít i ukradené šperky.

Francouzská média napsala, že dva podezřelí jsou nyní ve vazbě a policie je vyslýchá. Jeden z nich byl zatčen v sobotu pozdě večer na letišti Charlese de Gaulla, když se podle některých francouzských médií chystal odletět do Alžírska. Druhého zatkla policie v metropolitní oblasti Paříže, podle deníku Le Figaro v Seine-Saint-Denis.

Ukradené šperky z Louvru se zřejmě nepodaří zachránit
Pohled na uzavřené muzeum Louvre

Vloupání mělo trvat asi osm minut

Skupina zlodějů převlečená za dělníky minulou neděli dopoledne pronikla do muzea Louvre přes balkon pomocí výsuvného žebříku a ukradla šperky, jejichž hodnota je odhadována od 88 až po více než 100 milionů eur (přes 2,4 miliardy korun).

Vloupání trvalo pouhých sedm až osm minut a provedla je čtyřčlenná skupina, napsala v neděli AFP. Zloději podle ní odjeli na dvou skútrech.

Loupež vyvolala světovou pozornost a ve Francii také politickou a mediální bouři ohledně ochrany uměleckých děl. I francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k rychlému zavedení nových bezpečnostních opatření v tomto národním muzeu umění, jednom z nejslavnějších na světě.

V pátek francouzská média informovala, že z Louvru bylo několik cenností kvůli bezpečnosti přemístěno do trezoru francouzské centrální banky, který se nachází v hloubce 26 metrů pod zemí a v němž je uloženo také přibližně devadesát procent zlatých rezerv Francie.

Historie krádeží v Louvru: zmizela Mona Lisa i brnění
Vincenzo Peruggia, který ukradl z Louvru Monu Lisu

