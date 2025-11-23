Mluvčí Bílého domu kritizovala jihoafrické předsednictví G20


před 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Jihoafrická republika odmítá podle mluvčí Bílého domu usnadnit bezproblémové předání předsednictví skupiny G20 Spojeným státům. V sobotu to podle agentury Reuters uvedla mluvčí Anna Kellyová poté, co lídři velkých světových ekonomik na summitu v Johannesburgu bez účasti USA přijali deklaraci, která zdůrazňuje závažnost klimatických změn.

Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa podle Kellyové prosadil uveřejnění deklarace lídrů G20, která se vedle klimatické krize soustředí i na další globální výzvy, „navzdory důsledným a důrazným námitkám USA“. Jihoafrická republika podle mluvčí Bílého domu zneužila předsednictví G20 k podkopání základních principů skupiny. Americký prezident Donald Trump se podle ní těší, že v roce 2026, kdy USA budou G20 předsedat, „obnoví legitimitu“ této skupiny.

Text prohlášení jednomyslně přijali všichni přítomní členové skupiny, uvedl podle agentury AP mluvčí prezidenta Ramaphosy Vincent Magwenya. Lídři se v něm mimo jiné zavázali ke ztrojnásobení globální kapacity obnovitelných zdrojů energie a zdvojnásobení tempa zlepšování energetické účinnosti do roku 2030, s podporou dostupného financování a technologií pro rozvojové země.

Lídři skupiny G20 přijali deklaraci už první den, bez účasti USA
V Jihoafrické republice začíná summit G20

Spojené státy letošní dvoudenní summit G20 bojkotují a na návrhu textu se tedy nepodílely. Trumpova administrativa vyvíjela na Jihoafrickou republiku tlak, aby nepřijímala deklaraci lídrů v nepřítomnosti americké delegace, uvedli jihoafričtí představitelé podle AP. Washington začátkem listopadu oznámil, že se summitu nezúčastní, přičemž to zdůvodnil tím, že v Jihoafrické republice je podle něj utlačována bílá menšina. Vláda JAR taková tvrzení odmítá. Prezident Trump dlouhodobě zpochybňuje vědecké poznatky ohledně lidského vlivu na změnu klimatu.

Trump kvůli údajnému útlaku bílých farmářů nepošle nikoho na summit v JAR
Prezident Spojených států Donald Trump

Skupinu G20 tvoří 21 členů – kromě devatenácti zemí i Evropská unie a Africká unie. Členové G20 dohromady představují 85 procent světové ekonomiky. Summitu v Johannesburgu se nicméně podle jihoafrického ministra zahraničí účastní zástupci 42 států. Na schůzce se tradičně podílí i řada mezinárodních institucí, například OSN či Světová banka. Účastní se také generální tajemník OSN António Guterres.

před 15 mminutami

Zóna ČT24 přiblížila symbol odporu ukrajinských obránců, Hadí ostrov

Jedním ze symbolů odporu ukrajinských obránců se stal Hadí ostrov v Černém moři. V prvních dnech ruské invaze celý svět obletěl audiozáznam komunikace křižníku Moskva a pohraničníka Romana Gribova. Byť zdánlivě nedůležitý kus země, sváděly se o něj ostré bitvy – i ve čtvrtém roce války je klíčový pro provoz lodí. I přes neustálou ruskou hrozbu vlaje na ostrově ukrajinská vlajka. V Zóně ČT24 popsali příslušníci ukrajinských speciálních sil tamní reálie posledních let i měsíců.
před 5 hhodinami

Estonské nebe chrání alianční spojenci

Tallinu pomáhají s bráněním vzdušného prostoru alianční spojenci. Nejčastěji kontrolují neohlášená ruská letadla. Do vzduchu musejí piloti kvůli poplachu v průměru čtyřikrát za měsíc. Estonská obrana ale čelí i dalším výzvám – stále častější jsou například kybernetické útoky ze strany Moskvy. Estonsko chce na obranu do roku 2029 utratit téměř pět a půl procenta hrubého domácího produktu.
před 6 hhodinami

Tokio chce spor s Pekingem řešit v OSN

Čínský premiér Li Čchiang nemá v plánu setkat se s japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou na summitu G20 v Jižní Africe, aby jednali o diplomatické krizi. Tu vyvolalo vyjádření Takaičiové k Tchaj-wanu. Při rozpravě v parlamentu připustila, že čínský útok by ohrozil Japonsko a mohl by vyvolat reakci armády. Peking kvůli tomu uvalil na Tokio trestná opatření a chce situaci řešit v OSN.
před 6 hhodinami

Klimatická dohoda COP30 přináší více peněz pro chudé, nezmiňuje fosilní paliva

Světové vlády se na klimatické konferenci COP30 v Brazílii dohodly na zvýšení finančních prostředků pro chudé země potýkající se s globálním oteplováním. Kompromisní dohoda ale vynechává jakoukoliv zmínku o fosilních palivech, napsala agentura Reuters.
před 7 hhodinami

Nvidia vyhlíží astronomické zisky. Obavy z investiční bubliny kolem AI přesto sílí

Nervozita na akciových trzích narůstá. Obavy z prasknutí investiční bubliny kolem umělé inteligence se nadále šíří. Mnoho hlasů odkazuje na takzvanou internetovou krizi světových financí z počátku milénia. Klíčový producent nejvýkonnějších čipů světa – americká společnost Nvidia – přesto opět vyhlíží astronomické zisky.
před 9 hhodinami

Izraelské údery v Pásmu Gazy zabily podle zdravotníků 24 lidí

Izraelské údery v Pásmu Gazy podle zástupců tamních zdravotnických úřadů zabily 24 lidí a dalších 54 lidí, včetně dětí, zranily. Informuje o tom agentura AP. Od 10. října v Pásmu Gazy platí křehké, Spojenými státy zprostředkované příměří mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás, obě strany se však navzájem viní z jeho porušování.
před 9 hhodinami

„Naprosto nesmyslné,“ říká k americko-ruskému plánu Zdechovský. Je realistický, míní David

K žádnému míru to cesta není, Rusko dostane to, co chtělo, a nedává za to žádné záruky, řekl k americko-ruskému plánu na ukončení ruské války na Ukrajině v pátečních Událostech, komentářích europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Senátor David Smoljak (STAN) v debatě moderované Barborou Kroužkovou uvedl, že se mu plán jeví, jako by byl vytvořený v Kremlu. Podle europoslance Ivana Davida (SPD) je plán „realistický“ a „nadějný z hlediska jeho přijetí a tím i naděje na ukončení válečného konfliktu na Ukrajině“.
před 10 hhodinami
