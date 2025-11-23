Mluvčí Bílého domu kritizovala jihoafrické předsednictví G20

Jihoafrická republika odmítá podle mluvčí Bílého domu usnadnit bezproblémové předání předsednictví skupiny G20 Spojeným státům. V sobotu to podle agentury Reuters uvedla mluvčí Anna Kellyová poté, co lídři velkých světových ekonomik na summitu v Johannesburgu bez účasti USA přijali deklaraci, která zdůrazňuje závažnost klimatických změn.
Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa podle Kellyové prosadil uveřejnění deklarace lídrů G20, která se vedle klimatické krize soustředí i na další globální výzvy, „navzdory důsledným a důrazným námitkám USA“. Jihoafrická republika podle mluvčí Bílého domu zneužila předsednictví G20 k podkopání základních principů skupiny. Americký prezident Donald Trump se podle ní těší, že v roce 2026, kdy USA budou G20 předsedat, „obnoví legitimitu“ této skupiny.
Text prohlášení jednomyslně přijali všichni přítomní členové skupiny, uvedl podle agentury AP mluvčí prezidenta Ramaphosy Vincent Magwenya. Lídři se v něm mimo jiné zavázali ke ztrojnásobení globální kapacity obnovitelných zdrojů energie a zdvojnásobení tempa zlepšování energetické účinnosti do roku 2030, s podporou dostupného financování a technologií pro rozvojové země.
Spojené státy letošní dvoudenní summit G20 bojkotují a na návrhu textu se tedy nepodílely. Trumpova administrativa vyvíjela na Jihoafrickou republiku tlak, aby nepřijímala deklaraci lídrů v nepřítomnosti americké delegace, uvedli jihoafričtí představitelé podle AP. Washington začátkem listopadu oznámil, že se summitu nezúčastní, přičemž to zdůvodnil tím, že v Jihoafrické republice je podle něj utlačována bílá menšina. Vláda JAR taková tvrzení odmítá. Prezident Trump dlouhodobě zpochybňuje vědecké poznatky ohledně lidského vlivu na změnu klimatu.
Skupinu G20 tvoří 21 členů – kromě devatenácti zemí i Evropská unie a Africká unie. Členové G20 dohromady představují 85 procent světové ekonomiky. Summitu v Johannesburgu se nicméně podle jihoafrického ministra zahraničí účastní zástupci 42 států. Na schůzce se tradičně podílí i řada mezinárodních institucí, například OSN či Světová banka. Účastní se také generální tajemník OSN António Guterres.