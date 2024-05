Migrace či bezpečnost platí za dominantní témata eurovoleb v Itálii, Litvě, Nizozemsku i Rakousku

Překladatelka a spolupracovnice Římských listů Věra Krejčíková podotkla, že volby do Evropského parlamentu budou určitým referendem o vládě Meloniové. „Ona svou kandidaturu zdůvodnila tak, že chce vědět, zda jsou italští voliči spokojeni s její prací,“ přiblížila s tím, že se její strana nevyjadřuje k tomu, že by se v Evropském parlamentu chtěla spojit s extrémní pravici.

V Itálii to podle zpravodaje ČT Jana Šmída platí dvojnásobně. Zmínil, že Itálie je první zemí EU, kam se migranti dostávají. „Premiérka Georgia Meloniová žádala Brusel několikrát o pomoc, takže jde o téma, které tu rezonuje a bude hlavním tématem voleb do europarlamentu,“ zmínil s tím, že strana premiérky Bratři Itálie si vede v průzkumech nejlépe.

V Nizozemsku je tématem migrace nejen azylová, ale i pracovní nebo studijní. „Nizozemsko je velmi populární mezi lidmi z jiných států EU, kteří sem míří za prací nebo na univerzity. Ale Nizozemce zajímají i další témata – ekonomika, životní úroveň,“ uvedl zpravodaj ČT Petr Obrovský s tím, že chronickým problémem, který země řeší, je také bytová krize a nebo náklady zelené transformace. Politické scéně podle něj stále dominuje euroskeptická strana Geerta Wilderse.

S tím souhlasil i politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Tomáš Cirhan, který v zemi působí. „Wildersova strana je tvrdě proti. (...) Propojují to s dalšími tématy, například spolubydlení – argumentují tím, že zde není dostatek místa, že je Nizozemsko z jejich pohledu malá a přelidněná země a nemá kapacitu na přijetí více migrantů,“ podotkl Cirhan s tím, že se strana zaměřuje převážně na muslimskou migraci, což bylo Wildersovo hlavní téma v minulosti. „Na rozdíl od Česka, kde to bylo v minulosti uměle vytvořené téma, tak tady to skutečně rezonuje a má vliv. Několikrát se stalo, že ten systém přijímání uprchlíků zkolaboval, stát nemá kapacitu na to to řešit,“ dodal s tím, že nyní to však není jen o muslimské migraci, ale také studentské.

„Je to z toho důvodu, že univerzity jsou ve větších městech, kde je drahé bydlení, a pro studenty je obtížné tu hledat pronájem. Řada univerzit, i když by se stěží daly označit za populistické, posílaly dopisy, že pokud nemají studenti zařízené bydlení, tak ať nejezdí, i když jsou přijati ke studiu,“ dodal. Naopak podle něj došlo u Wilderse k obratu, kdy nefiguruje v tématech do voleb odchod Nizozemska z EU, ačkoliv Wilders dříve o odchodu hovořil. Stejně tak je v programu explicitně zmíněna podpora Ukrajiny, silná pozice v NATO a také to, že agresorem je Rusko.