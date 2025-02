Merz vyloučil spolupráci s AfD, Scholz nebude jednat s CDU

Vítěz německých parlamentních voleb Friedrich Merz v první povolební debatě opět kategoricky vyloučil jakoukoli spolupráci se stranou Alternativa pro Německo (AfD), která je označovaná za pravicově populistickou až krajně pravicovou. AfD dle projekcí skončila ve volbách na druhém místě. Předák konzervativní unie CDU/CSU Merz také řekl, že sestavování příští vlády bude složité, koalici by chtěl ale mít hotovou do Velikonoc.

CDU/CSU, kterou Merz vedl do voleb jako kandidát na kancléře, získala podle prognóz stanic ZDF a ARD přes 28 procent hlasů. Volby tak vyhrála, i když s nižším ziskem, než jí předpovídaly předvolební průzkumy. Pětinu hlasů získala AfD, která je kvůli podezření z pravicově extremistických aktivit v hledáčku spolkové kontrarozvědky.

„Máme teď zhruba osm týdnů do Velikonoc, myslím, že je to doba, která bude stačit, maximálně stačit, abychom v Německu vytvořili vládu,“ uvedl v debatě Merz. Pokud by mohla CDU/CSU vyjednávat jen s jednou stranou, byla by podle něj situace snazší. „Pokud budeme potřebovat dvě, bude to těžší, ale i tak se to podaří,“ dodal.

Podle analýz německých médií, které se odvolávají na průběžné výsledky, nyní vše závisí na tom, jestli se do Spolkového sněmu dostane strana Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW), která se v prognózách pohybuje na pětiprocentní hranici. Pokud se do parlamentu dostane, bude jedinou realistickou možností, jak sestavit většinovou vládu, spolupráce CDU/CSU se sociálními demokraty (SPD) a stranou Zelených. Pokud pětiprocentní hranici nepřekročí, mohly by většinovou vládu konzervativci sestavit jen s SPD.