Maďarský forint po Orbánově porážce vystoupil na čtyřleté maximum

Maďarský forint se v pondělí vůči euru vyšplhal na nejvyšší úroveň za více než čtyři roky, výrazně posilují rovněž maďarské akcie. V nedělních parlamentních volbách opoziční strana Tisza porazila vládní stranu Fidesz dlouholetého maďarského premiéra Viktora Orbána. Vítězství opozice by mohlo Maďarsku obnovit přístup k miliardám eur z fondů Evropské unie, který zablokovaly spory s Orbánem, píše agentura Reuters.
Krátce po 10. hodině SELČ euro vůči forintu ztrácelo zhruba 2,4 procenta a pohybovalo se v blízkosti 366 forintů za euro. Hlavní index maďarských akcií BUX si připisoval přes tři procenta a nacházel se nedaleko 137 tisíc bodů. V pondělí výrazně posilují například akcie největší maďarské banky OTP či ropné a plynárenské skupiny MOL.
Podle údajů maďarského volebního úřadu po sečtení téměř 99 procent okrsků by měla Tisza vedená Péterem Magyarem získat 138 ze 199 křesel v parlamentu, což by jí zajistilo ústavní většinu. „Investoři výsledek přivítají,“ uvedli analytici ze společnosti Capital Economics.
Magyar v neděli večer prohlásil, že chce být spolehlivým partnerem v Evropské unii. Dodal, že v Bruselu odblokuje peníze z unijních fondů, které Evropská komise zmrazila za Orbánovy vlády.