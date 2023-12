Konec fosilní éry, řekl eurokomisař k závěru COP28. Hladík očekává modernizaci

Je to dobrá zpráva pro celý svět, komentovala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová středeční dohodu o odklonu od fosilních paliv na závěr klimatické konference COP28 v Dubaji. Jedná se o konec fosilní éry, řekl eurokomisař pro klima Wopke Hoekstra. Výsledek komentovali i český ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a další čeští i světoví politici. Na společném cíli se shodli zástupci téměř 200 zemí světa, připomněl předseda konference Sultán Džábir.

Evropský komisař pro klima Wopke Hoekstra ve středu v Dubaji řekl, že závěry klimatické konference jsou začátkem konce fosilní éry. Podle něj jde o den, kdy „lidstvo konečně učinilo to, na co jsme dávno čekali“.

„Svět se zavázal ke ztrojnásobení kapacity obnovitelných energií a zdvojnásobení tempa zlepšování energetické účinnosti do roku 2030. To dodává silné obrátky odklonu od fosilních paliv,“ připomněla šéfka unijní exekutivy.

Podle ní by mohla urychlit přechod k čistší a zdravější ekonomice a mohla by udržet svět na cestě k dosažení klimatických cílů dohodnutých na COP21 v Paříži v roce 2015.

„Je to dobrá zpráva pro celý svět, že nyní máme mnohostrannou dohodu o urychlení snižování emisí směrem k čisté nule do roku 2050 s naléhavými kroky v této kritické dekádě,“ uvedla von der Leyenová v prohlášení.

Hladík si od dohody slibuje modernizaci

Dohoda je krokem k modernizaci díky obnovitelným zdrojům, jaderné energetice, ukládání a využívání uhlíku a podpoře vodíku. Na sociální síti X to ve středu uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Jde o první dohodu, ve které se státy rozhodly postupně odejít od fosilních paliv, zdůraznil.

Hladík uvedl, že konference přinesla celosvětovou shodu. „Na 200 zemí se vydalo společnou cestou ke ztrojnásobení obnovitelných zdrojů a zdvojnásobení energetické účinnosti na globální úrovni. Obojí do roku 2030,“ uvedl.

Bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) podle svých slov vítá každou dohodu, ale zároveň varuje před přílišným optimismem. „Jsem velmi opatrný po zkušenostech z minulých konferencí. Přes závazky všech klíčových emitentů skleníkových plynů z Paříže se emise spíš zvyšují,“ řekl.

Připomněl, že závazky nejsou právně vynutitelné a řada zemí to nyní bere tak, že do daleké budoucnosti „může slíbit cokoliv“. „Spíš to beru jako apel než jako dohodu, nemluví se navíc o konci fosilních paliv, ale o odklonu,“ doplnil.

Evropa je podle Brabce zatím jediná, kdo skutečně své závazky naplňuje. „Jen Evropa má nějaké postupné cíle do roku 2030 nebo 2040, bohužel tím ztrácí svou konkurenceschopnost,“ konstatoval. Cíle se nepodaří naplnit, pokud k tomu i další státy a kontinenty nepřistoupí se stejnou naléhavostí, podotkl.

Šéfka sněmovního výboru pro životní prostředí Jana Krutáková (STAN) sdělila, že ji odklon od fosilních paliv těší. „Je to velký krok kupředu. Nicméně udržet oteplení planety pod 1,5 stupně Celsia není jen o odklonu od fosilních paliv. Musíme omezit veškeré emise a je to běh na dlouhou trať, na kterou jsme ale vyběhli se zpožděním,“ uvedla. Jednání COP28 podle ní celkově přineslo mnoho deklarací, u kterých doufá, že se naplní.

Reakce evropských politiků

Závěry konference uvítala i německá vláda. Ministryně zahraničí Annalena Baerbocková uvedla, že jí spadl „obrovský kámen ze srdce“. „Německá delegace a ministryně zahraničí mají velkou radost, že svět se dohodl na konci fosilní éry,“ prohlásili zástupci Berlína.

Francouzský prezident Macron hodnotí dohodu jako důležitý mezník v přechodu na nefosilní energie. „Dohoda z Dubaje je důležitá etapa. Zavazuje svět k přechodu na nefosilní energie ztrojnásobením obnovitelných zdrojů a uznáním klíčové role jaderné energie. To je premiéra a posun v dodržování pařížské dohody. Zrychleme!“ vyzval francouzský prezident ve vyjádření na síti X .

K problému se státy „konečně staví čelem“, okomentoval norský ministr zahraničních věcí Espen Barth Eide. „Je to poprvé, kdy se svět sjednotil na tak jasném textu o nutnosti odklonu od fosilních paliv,“ řekl.

Dánský ministr pro klima a energetiku Dan Jorgensen se podivoval nad okolnostmi uzavření dohody. „Stojíme v ropné zemi, obklopeni ropnými zeměmi a přijali jsme rozhodnutí, že řekneme, že se odkloníme od ropy a plynu.“