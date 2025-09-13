Kalifornská univerzita poskytla vládě v rámci vyšetřování údaje o studentech


Kalifornská univerzita v Berkeley poskytla administrativě prezidenta USA Donalda Trumpa informace o 160 členech fakulty a studentech v rámci federálního vyšetřování údajných antisemitských incidentů. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na vyjádření univerzity.

Úřad rektora vzdělávací instituce uvedl, že univerzita běžně dostává požadavky na dokumenty související s vládními audity, kontrolami dodržování předpisů či vyšetřováními. Zároveň poznamenal, že spolu s plněním svých právních povinností je univerzita odhodlána do nejvyšší možné míry chránit soukromí studentů, členů fakulty a dalších zaměstnanců.

Všechny dotčené, jejichž údaje Kalifornská univerzita v Berkeley zaslala ministerstvu školství, instituce vyrozuměla.

Trumpova vláda zmrazila financování univerzitě UCLA
Snímek z loňských propalestinských protestů na UCLA

Trumpovo zastavování peněz pro univerzity

Trump kvůli propalestinským demonstracím na kampusech, které podle něj vedly k projevům antisemitismu, několika prestižním univerzitám zastavil financování vědeckých projektů. Spor vede mimo jiné s Harvardovou univerzitou, jíž vláda ukončila granty v hodnotě 2,2 miliardy dolarů (46 miliard korun). Soud ale začátkem září rozhodl, že americká vláda v tomto případě postupovala nezákonně a už nemůže univerzitě krátit financování výzkumu.

Alan Garber, rektor univerzity, která je o 140 let starší než Spojené státy, Trumpovy kroky už dříve označil za pomstu za to, že se Harvardova univerzita „odmítá vzdát akademické nezávislosti a podřídit se nezákonnému prosazování kontroly federální vlády nad našimi studijními programy, fakultou a studenty“.

Podobně Trumpovy kroky vůči univerzitám vnímají i další kritici, podle nichž se snaží omezovat svobodu slova a akademické svobody a nesprávně staví rovnítko mezi kritikou izraelského způsobu vedení války v Pásmu Gazy a antisemitismem.

Bílý dům nemůže Harvardu krátit finance na výzkum, rozhodl soud
Harvardova univerzita
