Trumpova vláda zmrazila financování univerzitě UCLA

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastavila federální financování pro Kalifornskou univerzitu v Los Angeles (UCLA) ve výši 584 milionů dolarů (12,3 miliardy korun) v souvislosti s propalestinskými protesty v jejím kampusu. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na prohlášení UCLA, která je první veřejnou univerzitou, jíž vláda odebrala financování poté, co školu obvinila z umožňování šíření antisemitismu.

Univerzita podle vlády nezabránila šíření antisemitismu během loňských propalestinských protestů. Protestující včetně příslušníků některých židovských organizací tvrdí, že vláda nesprávně slučuje jejich kritiku ofenzivy Izraele v Pásmu Gazy a okupace palestinských území s antisemitismem a podporu práv Palestinců s extremismem.

Rektor univerzity James Milliken uvedl, že UCLA souhlasila se zahájením rozhovorů s federální vládou o obnovení financování. „Škrty nijak nepřispějí k řešení antisemitismu,“ řekl.

UCLA minulý týden uzavřela dohodu, v rámci které zaplatí více než šest milionů dolarů na urovnání soudního sporu s několika studenty a profesorem, kteří univerzitu obvinili z antisemitismu. Univerzitu zároveň letos zažalovali propalestinští studenti s obviněním, že nezabránila násilnému útoku proizraelského davu na propalestinské demonstranty, ke kterému došlo loni na jaře, když v kampusu protestní hnutí vrcholilo.

V posledních týdnech neshody s vládou kvůli propalestinským protestům a obvinění z antisemitismu urovnalo několik prestižních univerzit. Kolumbijská univerzita v New Yorku v rámci dohody vládě zaplatí více než dvě stě milionů dolarů (asi 4,2 miliardy korun). Trumpova administrativa škole podle dohody obnoví většinu federálního financování. Brownova univerzita v rámci podobné dohody souhlasila, že vládě zaplatí padesát milionů dolarů (jednu miliardu korun). Administrativa o urovnání stále jedná s Harvardovou univerzitou.

Rozsáhlé protesty proti izraelskému bombardování Pásma Gazy a vazeb amerických univerzit na Izrael eskalovaly v kampusech ve Spojených státech minulý rok. Židovští studenti a vyučující si stěžovali na obtěžování a urážky ze strany protestujících, na druhé straně se objevovala obvinění z islamofobie.

