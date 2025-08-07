Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastavila federální financování pro Kalifornskou univerzitu v Los Angeles (UCLA) ve výši 584 milionů dolarů (12,3 miliardy korun) v souvislosti s propalestinskými protesty v jejím kampusu. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na prohlášení UCLA, která je první veřejnou univerzitou, jíž vláda odebrala financování poté, co školu obvinila z umožňování šíření antisemitismu.
Trumpova vláda zmrazila financování univerzitě UCLA
Univerzita podle vlády nezabránila šíření antisemitismu během loňských propalestinských protestů. Protestující včetně příslušníků některých židovských organizací tvrdí, že vláda nesprávně slučuje jejich kritiku ofenzivy Izraele v Pásmu Gazy a okupace palestinských území s antisemitismem a podporu práv Palestinců s extremismem.
Rektor univerzity James Milliken uvedl, že UCLA souhlasila se zahájením rozhovorů s federální vládou o obnovení financování. „Škrty nijak nepřispějí k řešení antisemitismu,“ řekl.
UCLA minulý týden uzavřela dohodu, v rámci které zaplatí více než šest milionů dolarů na urovnání soudního sporu s několika studenty a profesorem, kteří univerzitu obvinili z antisemitismu. Univerzitu zároveň letos zažalovali propalestinští studenti s obviněním, že nezabránila násilnému útoku proizraelského davu na propalestinské demonstranty, ke kterému došlo loni na jaře, když v kampusu protestní hnutí vrcholilo.
Další případy pozastavení financí
V posledních týdnech neshody s vládou kvůli propalestinským protestům a obvinění z antisemitismu urovnalo několik prestižních univerzit. Kolumbijská univerzita v New Yorku v rámci dohody vládě zaplatí více než dvě stě milionů dolarů (asi 4,2 miliardy korun). Trumpova administrativa škole podle dohody obnoví většinu federálního financování. Brownova univerzita v rámci podobné dohody souhlasila, že vládě zaplatí padesát milionů dolarů (jednu miliardu korun). Administrativa o urovnání stále jedná s Harvardovou univerzitou.
Rozsáhlé protesty proti izraelskému bombardování Pásma Gazy a vazeb amerických univerzit na Izrael eskalovaly v kampusech ve Spojených státech minulý rok. Židovští studenti a vyučující si stěžovali na obtěžování a urážky ze strany protestujících, na druhé straně se objevovala obvinění z islamofobie.