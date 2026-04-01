Izraelské útoky v okolí Bejrútu podle libanonských úřadů zabily sedm lidí

Nejméně sedm lidí zemřelo a dalších 24 utrpělo zranění při dvou izraelských úderech v okolí Bejrútu, oznámilo ve středu podle agentury Reuters libanonské ministerstvo zdravotnictví.
Při prvním útoku bylo zasaženo auto v oblasti na jih od libanonského města. Zemřeli dva lidé, tři utrpěli zranění. Druhý úder zasáhl vozidla ve čtvrti na jihu Bejrútu. Zabil nejméně pět lidí, 21 dalších zranil.
Izraelská armáda oznámila, že v oblasti Bejrútu podnikla útoky mířící proti vysoce postavenému veliteli hnutí Hizballáh, které je blízkým spojencem Íránu, a ještě proti jinému důležitému členovi této militantní šíitské skupiny. Jejich jména nezveřejnila, ani neupřesnila, zda zemřeli, píše agentura Reuters. Hizballáh se k těmto útokům nevyjádřil.
Hizballáh 2. března zaútočil raketami a drony na Izrael poté, co vyjádřil solidaritu s režimem v Teheránu, který od 28. února čelí americkým a izraelským úderům. Libanonská vláda rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na Izrael ihned odsoudila.
Izrael v Libanonu proti Hizballáhu zahájil nálety i pozemní ofenzivu. Tyto vojenské operace stály v Libanonu život 1200 lidí, dalšího 1,2 milionu obyvatel této země muselo opustit své domovy.
