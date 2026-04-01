Izraelské útoky v okolí Bejrútu podle libanonských úřadů zabily sedm lidí


Zdroj: ČTK

Nejméně sedm lidí zemřelo a dalších 24 utrpělo zranění při dvou izraelských úderech v okolí Bejrútu, oznámilo ve středu podle agentury Reuters libanonské ministerstvo zdravotnictví.

Při prvním útoku bylo zasaženo auto v oblasti na jih od libanonského města. Zemřeli dva lidé, tři utrpěli zranění. Druhý úder zasáhl vozidla ve čtvrti na jihu Bejrútu. Zabil nejméně pět lidí, 21 dalších zranil.

Izraelská armáda oznámila, že v oblasti Bejrútu podnikla útoky mířící proti vysoce postavenému veliteli hnutí Hizballáh, které je blízkým spojencem Íránu, a ještě proti jinému důležitému členovi této militantní šíitské skupiny. Jejich jména nezveřejnila, ani neupřesnila, zda zemřeli, píše agentura Reuters. Hizballáh se k těmto útokům nevyjádřil.

Izrael dosáhl v íránské válce většiny svých cílů, řekl Netanjahu
Benjamin Netanjahu

Hizballáh 2. března zaútočil raketami a drony na Izrael poté, co vyjádřil solidaritu s režimem v Teheránu, který od 28. února čelí americkým a izraelským úderům. Libanonská vláda rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na Izrael ihned odsoudila.

Izrael v Libanonu proti Hizballáhu zahájil nálety i pozemní ofenzivu. Tyto vojenské operace stály v Libanonu život 1200 lidí, dalšího 1,2 milionu obyvatel této země muselo opustit své domovy.

Izrael oznámil, že zahájil pozemní operaci proti Hizballáhu v jižním Libanonu
Izraelci ostřelují libanonské pohraničí (snímek je z 15. března)
Aktuálně z rubriky Svět

USA útoky na Írán ukončí během dvou nebo tří týdnů, tvrdí Trump

Spojené státy útoky na Írán ukončí během dvou nebo tří týdnů, řekl během brífinku v Bílém domě americký prezident Donald Trump. Uvedl, že jeho cílem bylo to, aby Írán nemohl mít jaderné zbraně, a toho podle něho bylo údajně dosaženo, píše BBC. Ve středu večer místního času (ve čtvrtek nad ránem SELČ) Trump pronese projev k národu týkající se války v Íránu, oznámil Bílý dům.
01:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoDěti z Pásma Gazy se po více než dvou letech shledaly s rodiči

Pásmo Gazy opustily jako předčasní novorozenci, teď se do něj vrátily jako batolata. Se svými rodiči se desítka dětí z Gazy znovu shledala po více než dvou letech. Území opustily, když Izraelci bojovali u nemocnice Šífa, pod kterou se podle nich nacházelo velitelské centrum teroristů. Nemocnice vinou izraelského obklíčení trpěla nedostatkem elektřiny i zásob, nefunkční inkubátory nahradily postele, do kterých ošetřovatelé ukládali několik dětí najednou, aby se zahřívaly navzájem. Východisko z neudržitelné situace tehdy poskytl Egypt, který nabídl, že se několika novorozenců ujme.
před 5 hhodinami

Soudce nařídil Trumpovi dočasně zastavit výstavbu tanečního sálu Bílého domu

Americký federální soudce nařídil administrativě prezidenta Donalda Trumpa dočasně zastavit výstavbu tanečního sálu Bílého domu, kvůli níž loni Trump nechal zbourat východní křídlo sídla amerických prezidentů. O předběžném opatření, které počítá s tím, že ve stavbě bude možné pokračovat jen se souhlasem Kongresu, informovala v úterý večer SELČ agentura AP.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

VideoFrancouzský Senát projednává zákaz sociálních sítí pro děti

Francouzský Senát v úterý projednává návrh zákona, který zakazuje dětem mladším patnácti let přístup na sociální sítě. Děti mohou být na sítích podle některých zákonodárců vystaveny šikaně, nevhodnému obsahu a příliš mnoho času na platformách se může podepsat i na jejich zdraví. Sociální sítě tak nejsou podle francouzských zákonodárců neškodné. A podléhá jim stále více i velmi mladých dětí. Přesto řada z nich zákaz nechce. Argumentují možností komunikovat s přáteli. Levicové strany a část veřejnosti zákon považují za omezování osobní svobody. Vláda očekává i spolupráci rodičů. Existuje totiž několik způsobů, jak zákon případně obejít – například pomocí falešných účtů. Návrh zákona schválili v lednu poslanci Národního shromáždění, pokud projde Senátem, měl by začít platit začátkem příštího roku.
před 7 hhodinami

VideoRegulované ceny paliv v Polsku přilákaly Čechy i Němce

V Polsku od úterý nově platí regulace cen paliv a nižší spotřební daň i DPH. Litr benzinu se tak tankuje v přepočtu za zhruba 35 korun, nafta je přibližně o osm korun dražší. Na některé čerpací stanice tak mířily i vyšší desítky řidičů z Česka, nejčastěji z oblastí poblíž hranic. Přijížděli také Němci, kterým se tankování v Polsku vyplatí ještě víc. Žádné omezení pro cizince totiž za polskými hranicemi neplatí.
před 8 hhodinami

Szijjártó mluví na nahrávce s Lavrovem o sankcích. Pavel chce přehodnotit vztah s Maďary

Investigativní novináři ze serverů The Insider, VSquare a dalších médií zveřejnili nahrávku, která podle nich zachycuje maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa. Říká na ní ruskému protějšku Sergeji Lavrovovi, že udělá, co bude moci, aby zablokoval balík unijních sankcí. V jiné konverzaci měl slíbit, že spolu se Slovenskem prosadí, aby z unijního sankčního seznamu zmizelo jméno sestry ruského oligarchy Ališera Usmanova. Podle prezidenta Petra Pavla by Česko mělo přehodnotit vztahy s Maďarskem. Šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé) v reakci na Pavlova slova vzkázal, že zahraniční politiku země určuje vláda, ne hlava státu.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Itálie nepovolila americkým letadlům přistát na Sicílii

Itálie před několika dny nepovolila americkým letadlům mířícím na Blízký východ přistání na letecké základně na Sicílii, informoval deník Corriere della Sera. Zprávu potvrdila i agentura ANSA s odvoláním na své zdroje. Podle nich byla důvodem odepření přistání na základně Sigonella skutečnost, že americká strana krok s italskou armádou předem nekonzultovala. Také další země mají k americký přeletům negativní postoj.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
