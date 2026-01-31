Izraelské údery v Pásmu Gazy zabily podle nemocnic dvanáct lidí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, AP

Při izraelských úderech v Pásmu Gazy zemřelo v sobotu ráno nejméně dvanáct Palestinců. Uvedla to agentura AP s odkazem na prohlášení nemocnic v oblasti. Podle ní se jedná o jeden z nejvyšších počtů mrtvých od říjnového vyhlášení příměří. Izraelská armáda údery nekomentovala.

Podle AP jeden úder na obytný dům ve městě Gaza zabil pět lidí, zatímco další úder, který zasáhl stan, zabil dalších sedm osob. Mezi mrtvými jsou nejméně dvě ženy a šest dětí.

Od začátku příměří podle palestinských úřadů, které kontroluje teroristická organizace Hamás, zemřelo při izraelských úderech přes pět set lidí.

Válka v Pásmu Gazy si vyžádala podle Palestinců zhruba 72 tisíc mrtvých. Podle médií izraelská armáda tento údaj přijala a zkoumá, jak velký podíl tvoří zabití civilisté. Válku vyvolal teroristický útok Hamásu a jeho spojenců na izraelské území ze 7. října 2023, při kterém zahynulo nejméně 1200 osob.

Z Gazy je 60 milionů tun sutin. Hlad se zmírnil, zabíjení nepřestalo
Palestinské děti v sutinách v Pásmu Gazy

Výběr redakce

„Zemřel půl kilometru od cíle.“ Útoků na ukrajinské dobrovolníky přibývá

„Zemřel půl kilometru od cíle.“ Útoků na ukrajinské dobrovolníky přibývá

před 2 hhodinami
Kratom může být ve vysokých dávkách nebezpečný. Po jeho požití loni zemřelo třináct lidí

Kratom může být ve vysokých dávkách nebezpečný. Po jeho požití loni zemřelo třináct lidí

před 3 hhodinami
Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat Prettiho smrt

Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat Prettiho smrt

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Americké úřady zveřejnily další miliony dokumentů, které se týkají Epsteina

Americké úřady zveřejnily další miliony dokumentů, které se týkají Epsteina

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Když přestanete vy, tak my také, vzkázal Zelenskyj Moskvě k útokům na energetiku

Když přestanete vy, tak my také, vzkázal Zelenskyj Moskvě k útokům na energetiku

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Federální agenti zatkli bývalého moderátora CNN, jenž byl u protestu v Minnesotě

Federální agenti zatkli bývalého moderátora CNN, jenž byl u protestu v Minnesotě

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Nevhodná kombinace léků může způsobit komplikace. Lidem poradí nová aplikace

Nevhodná kombinace léků může způsobit komplikace. Lidem poradí nová aplikace

před 13 hhodinami
Zemřela herečka O’Haraová, známá jako matka Kevina z filmu Sám doma

Zemřela herečka O’Haraová, známá jako matka Kevina z filmu Sám doma

před 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Přemnožení sloni v Thajsku dostávají antikoncepci. Ekosystém země je neuživí

Thajsko poprvé použilo antikoncepční vakcínu pro volně žijící slony, píše agentura AFP s odvoláním na místní úřady. Asijská země totiž chce mít rychle rostoucí populaci těchto velkých chobotnatců pod kontrolou.
před 1 hhodinou

Izraelské údery v Pásmu Gazy zabily podle nemocnic dvanáct lidí

Při izraelských úderech v Pásmu Gazy zemřelo v sobotu ráno nejméně dvanáct Palestinců. Uvedla to agentura AP s odkazem na prohlášení nemocnic v oblasti. Podle ní se jedná o jeden z nejvyšších počtů mrtvých od říjnového vyhlášení příměří. Izraelská armáda údery nekomentovala.
před 1 hhodinou

„Zemřel půl kilometru od cíle.“ Útoků na ukrajinské dobrovolníky přibývá

V posledních měsících na Ukrajině přibývá případů, kdy dobrovolníci platí za záchranu cizího života tím vlastním. Děje se to navzdory tomu, že se většinou označují viditelným logem humanitární organizace. Ani to je před útokem mnohdy neochrání. Jedním z takových příkladů je i příběh dobrovolníka Slávy.
před 2 hhodinami

Americká vláda vstoupila do shutdownu

Vláda Spojených států v sobotu kvůli neschválenému financování začala fungovat v nouzovém režimu označovaném jako shutdown. Americký Senát již sice schválil návrh, který zajišťuje financování federálních úřadů, odsouhlasit ho ale ještě musí Sněmovna reprezentantů. Ta by se měla sejít v pondělí. Výpadek ve financování vlády tak zřejmě bude pouze krátký a mnozí Američané ho možná ani nezaregistrují, píše agentura Bloomberg.
01:44Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Prozatímní prezidentka Venezuely oznámila plán na amnestii politických vězňů

Prozatímní prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová představila návrh zákona o amnestii, díky kterému by se mohly na svobodu dostat stovky politických vězňů, včetně opozičních předáků, novinářů a bojovníků za lidská práva. Informují o tom agentury.
02:28Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat Prettiho smrt

Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo federální vyšetřování ohledně sobotního zastřelení zdravotníka Alexe Prettiho v Minneapolisu, pro podezření z porušení občanských práv. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na vyjádření Todda Blanche, náměstka ministryně spravedlnosti, která je i nejvyšší žalobkyní. Podle něj se vyšetřování zaměří také na levicové skupiny. V reakci na události v Minneapolis uspořádali v pátek studenti a učitelé napříč USA školní stávky.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Reuters: Při zřícení dolu na východě Konga zemřelo přes 200 lidí

Při středečním zřícení dolu na těžbu coltanu na východě Konga zemřelo více než 200 lidí. Oznámil to v pátek podle agentury Reuters mluvčí povstalci jmenovaného guvernéra provincie, ve které se důl nachází. Důl je od roku 2024 pod kontrolou povstalecké skupiny M23, kterou podporuje sousední Rwanda.
před 10 hhodinami

Rakousko sníží daň z přidané hodnoty na vybrané potraviny

Nový recept na potlačení inflace a finanční úlevu pro své občany plánuje Rakousko. Od července sníží u vybraných potravin daň z přidané hodnoty ze současných deseti procent na hodnotu lehce pod pěti procenty. Vláda zveřejnila, kterých produktů se bude opatření týkat, společným jmenovatelem je jejich rakouský původ. „Opatření sice nezahrnuje všechny produkty, ale obsahuje ty, které všichni v Rakousku pravidelně nakupují,“ přiblížila rakouská ministryně práce Ulrike Königsbergerová-Ludwigová. Jedná se třeba o základní suroviny jako například máslo, mouka, vejce nebo zelenina.
před 11 hhodinami
Načítání...