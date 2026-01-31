Izraelské údery v Pásmu Gazy zabily podle nemocnic dvanáct lidí

Při izraelských úderech v Pásmu Gazy zemřelo v sobotu ráno nejméně dvanáct Palestinců. Uvedla to agentura AP s odkazem na prohlášení nemocnic v oblasti. Podle ní se jedná o jeden z nejvyšších počtů mrtvých od říjnového vyhlášení příměří. Izraelská armáda údery nekomentovala.
Podle AP jeden úder na obytný dům ve městě Gaza zabil pět lidí, zatímco další úder, který zasáhl stan, zabil dalších sedm osob. Mezi mrtvými jsou nejméně dvě ženy a šest dětí.
Od začátku příměří podle palestinských úřadů, které kontroluje teroristická organizace Hamás, zemřelo při izraelských úderech přes pět set lidí.
Válka v Pásmu Gazy si vyžádala podle Palestinců zhruba 72 tisíc mrtvých. Podle médií izraelská armáda tento údaj přijala a zkoumá, jak velký podíl tvoří zabití civilisté. Válku vyvolal teroristický útok Hamásu a jeho spojenců na izraelské území ze 7. října 2023, při kterém zahynulo nejméně 1200 osob.