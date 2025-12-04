Právě se stalo
Soud schválil první dohodu o vině a trestu v kauze Stoka Zobrazit

Izrael identifikoval další tělo předané Hamásem, v Gaze zůstává poslední rukojmí


před 29 mminutami|Zdroj: ČTK

Izraelská armáda oznámila výsledek identifikace pozůstatků rukojmího, které ve středu předalo Červenému kříži v Pásmu Gazy palestinské teroristické hnutí Hamás a Palestinský islámský džihád. Jde o thajského zemědělského pracovníka Sudthisaka Rinthalaka, který byl zabit při teroristickém útoku Hamásu a jeho spojenců na Izrael 7. října 2023 a jehož tělo bylo odvlečeno do Gazy.

Teroristické hnutí Palestinský islámský džihád, které je spojencem Hamásu, ve středu oznámilo, že pozůstatky nalezlo v severní části Pásma Gazy, neuvedlo nicméně jméno dotyčného. Identitu navrácených mrtvých prověřuje národní institut forenzní medicíny Abu Kabir v Tel Avivu.

Armáda uvedla, že Rinthalakovo tělo odvezli ozbrojenci Palestinského islámského džihádu ze sadů v kibucu Beeri na jihu Izraele, kde Thajec pracoval. V době útoku mu bylo 42 let a jeho smrt izraelská armáda potvrdila až v květnu následujícího roku.

Hamás dosud do Izraele prostřednictvím Červeného kříže vrátil pozůstatky 27 rukojmích, mezi nimiž byli vedle izraelských a thajských občanů také Nepálec a Tanzanec. Na základě dohody o příměří, které vstoupilo v platnost 10. října, měl Hamás a jeho spojenci do 72 hodin propustit všechna živá rukojmí a vrátit těla všech mrtvých.

Hnutí 13. října skutečně propustilo všech zbývajících dvacet živých rukojmích, mrtvé však od té doby předává postupně a tvrdí, že po pozůstatcích musí pátrat v sutinách budov zničených izraelskými údery.

Lidé drží papírové výstřižky mrtvých rukojmích Ran Gviliho a Sudthisaka Rinthalaka na demonstraci za jejich navrácení. Tel Aviv, Izrael, 29. listopadu 2025
Zdroj: Reuters/Nir Elias

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, když ozbrojenci teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli.

Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle dnešních údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, ovládaného Hamásem, zabila nejméně 70 117 Palestinců. Údaje nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes osmdesát procent obětí byli civilisté.

Načítání...

Výběr redakce

Spor o jmenování Turka ministrem může rozhodnout Ústavní soud, řekl Pavel

Spor o jmenování Turka ministrem může rozhodnout Ústavní soud, řekl Pavel

před 14 mminutami
Univerzitní spin-offy sílí. Pomáhají výzkumu a míří do světového byznysu

Univerzitní spin-offy sílí. Pomáhají výzkumu a míří do světového byznysu

před 16 mminutami
Izrael identifikoval další tělo předané Hamásem, v Gaze zůstává poslední rukojmí

Izrael identifikoval další tělo předané Hamásem, v Gaze zůstává poslední rukojmí

před 29 mminutami
„Možný začátek diplomatických jednání,“ říká Maduro po hovoru s Trumpem

„Možný začátek diplomatických jednání,“ říká Maduro po hovoru s Trumpem

před 7 hhodinami
Soud v USA poslal do vězení lékaře, který poskytl herci Perrymu ketamin

Soud v USA poslal do vězení lékaře, který poskytl herci Perrymu ketamin

před 10 hhodinami
Ukrajina uskutečnila v Rusku další útok na ropovod Družba, píší média

Ukrajina uskutečnila v Rusku další útok na ropovod Družba, píší média

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Soud v Rusy okupovaném Luhansku poslal do vězení českého občana

Soud v Rusy okupovaném Luhansku poslal do vězení českého občana

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Demokraté zveřejnili záběry z Epsteinova ostrovního sídla

Demokraté zveřejnili záběry z Epsteinova ostrovního sídla

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Trump označil setkání americké delegace s Rusy za „docela dobré“

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že úterní setkání jeho dvou vyslanců s ruským vládcem Vladimirem Putinem bylo „docela dobré“. Podle šéfa Bílého domu však není jasné, co se bude dít dál. Zvláštní zmocněnec Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner měli podle Trumpa ze schůzky v Kremlu dojem, že Rusové o dohodu o ukončení agrese na Ukrajině „velmi stojí“. Podle Putina jsou v americkém plánu některé body, se kterými Rusko nesouhlasí. Ukrajina se brání plnohodnotné ruské invazi od února 2022.
včeraAktualizovánopřed 23 mminutami

Izrael identifikoval další tělo předané Hamásem, v Gaze zůstává poslední rukojmí

Izraelská armáda oznámila výsledek identifikace pozůstatků rukojmího, které ve středu předalo Červenému kříži v Pásmu Gazy palestinské teroristické hnutí Hamás a Palestinský islámský džihád. Jde o thajského zemědělského pracovníka Sudthisaka Rinthalaka, který byl zabit při teroristickém útoku Hamásu a jeho spojenců na Izrael 7. října 2023 a jehož tělo bylo odvlečeno do Gazy.
před 29 mminutami

V krizí sužovaném Libanonu pomáhají i peníze z tuzemska

Libanon čelí obnovené hrozbě války s Izraelem i hlubokým vnitřním problémům. Jedním z nich jsou zhoršující se podmínky uprchlíků, kteří tvoří až čtvrtinu obyvatel země. Po sérii několika krizí libanonský stát de facto zbankrotoval a přestal poskytovat většinu veřejných služeb. To se negativně projevilo zejména v nejchudších oblastech. Podle expertů hrozí spuštění další migrační vlny. Předcházet jí pomáhá zahraniční pomoc, a to včetně té z tuzemska. Česko pomohlo darem v hodnotě zhruba pěti milionů korun nemocnici ve vesnici Mašgara. Stát si od toho slibuje posílení stability oblasti obývané zčásti i uprchlíky ze sousední Sýrie. Nemocnice, která je spádovou pro šedesát tisíc lidí, je téměř plně závislá na zahraničních dárcích.
před 2 hhodinami

Humanoidů v Číně vzniká spousta, kupuje je málokdo. Země se bojí bubliny

Čína vsadila na to, že se stane světovou velmocí v humanoidních robotech. Podle několika analýz ale možná přišla s touto technologií příliš brzy, protože reálně o ni není příliš zájem.
před 3 hhodinami

„Řezník z Damašku“ žije rok po svržení v ruském luxusu a hraje hry

Svržený syrský diktátor Bašár Asad před rokem uprchl s rodinou do Ruska. Za „humanitární“ azyl prý musel uzavřít dohodu o mlčenlivosti. Podle zdrojů listu Die Zeit pobývá v luxusním mrakodrapu v Moskvě, kde hraje on-line hry. Vládce, jemuž se přezdívá „Řezník z Damašku“, za války nechal bombardovat civilní obyvatelstvo a mučit své odpůrce. Přes sto tisíc lidí za jeho vlády zmizelo.
před 3 hhodinami

„Možný začátek diplomatických jednání,“ říká Maduro po hovoru s Trumpem

Venezuelský autoritář Nicolás Maduro potvrdil, že si zhruba před dvěma týdny telefonoval s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Rozhovor označil za zdvořilý a srdečný, nastínil také možný začátek diplomatických jednání. Spojené státy v posledních týdnech stupňují na Venezuelu tlak, neboť tvrdí, že Caracas podporuje obchodování s drogami. Do oblasti vyslaly bojové lodě a letadla.
před 7 hhodinami

Soud v USA poslal do vězení lékaře, který poskytl herci Perrymu ketamin

Soud v americkém Los Angeles poslal na 2,5 roku do vězení kalifornského lékaře za nelegální poskytnutí ketaminu Matthewovi Perrymu. Herec zemřel v roce 2023 kvůli předávkování touto látkou. Doktor Salvador Plasencia se už dříve přiznal k prodeji ketaminu Perrymu v týdnech před jeho smrtí, napsala agentura AP. Lékař je prvním odsouzeným v případu, v němž figuruje celkem pět obžalovaných, informují tiskové agentury.
před 10 hhodinami

Ukrajina uskutečnila v Rusku další útok na ropovod Družba, píší média

Ukrajina v pondělí zasáhla v ruské Tambovské oblasti ropovod Družba, uvedl podle několika ukrajinských médií zdroj z ukrajinské vojenské tajné služby HUR. Podle agentury Reuters jde letos o pátý útok na toto potrubí, kterým teče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska. Slovenský přepravce ropy Transpetrol nicméně neeviduje žádné výpadky dodávek. Ty do Maďarska jsou zajištěny, uvedl následně dle agentury MTI maďarský premiér Viktor Orbán.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Načítání...