Izrael identifikoval další tělo předané Hamásem, v Gaze zůstává poslední rukojmí

Izraelská armáda oznámila výsledek identifikace pozůstatků rukojmího, které ve středu předalo Červenému kříži v Pásmu Gazy palestinské teroristické hnutí Hamás a Palestinský islámský džihád. Jde o thajského zemědělského pracovníka Sudthisaka Rinthalaka, který byl zabit při teroristickém útoku Hamásu a jeho spojenců na Izrael 7. října 2023 a jehož tělo bylo odvlečeno do Gazy.
Teroristické hnutí Palestinský islámský džihád, které je spojencem Hamásu, ve středu oznámilo, že pozůstatky nalezlo v severní části Pásma Gazy, neuvedlo nicméně jméno dotyčného. Identitu navrácených mrtvých prověřuje národní institut forenzní medicíny Abu Kabir v Tel Avivu.
Armáda uvedla, že Rinthalakovo tělo odvezli ozbrojenci Palestinského islámského džihádu ze sadů v kibucu Beeri na jihu Izraele, kde Thajec pracoval. V době útoku mu bylo 42 let a jeho smrt izraelská armáda potvrdila až v květnu následujícího roku.
Hamás dosud do Izraele prostřednictvím Červeného kříže vrátil pozůstatky 27 rukojmích, mezi nimiž byli vedle izraelských a thajských občanů také Nepálec a Tanzanec. Na základě dohody o příměří, které vstoupilo v platnost 10. října, měl Hamás a jeho spojenci do 72 hodin propustit všechna živá rukojmí a vrátit těla všech mrtvých.
Hnutí 13. října skutečně propustilo všech zbývajících dvacet živých rukojmích, mrtvé však od té doby předává postupně a tvrdí, že po pozůstatcích musí pátrat v sutinách budov zničených izraelskými údery.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, když ozbrojenci teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli.
Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle dnešních údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, ovládaného Hamásem, zabila nejméně 70 117 Palestinců. Údaje nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes osmdesát procent obětí byli civilisté.
