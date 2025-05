Islamisté pronikají do francouzských institucí, varuje zpráva

Horizont ČT24: Infiltrace islamistů do francouzských organizací

Co se zahraničního vlivu týče, zpráva zmiňuje Katar a Kuvajt. Ve Francii ale působí asi tři sta imámů placených jinými státy, zhruba polovina z nich Tureckem.

Zpráva hovoří o plíživé a diskrétní infiltraci radikálních islamistů do francouzských organizací. „Vezměme si například sport. Mám ve své oblasti asociaci, která je výhradně pro muže, dokonce už v názvu. A o které víme, že ji dnes ovládají islamisté,“ uvedl prefekt oblasti Hauts-de-Seine Alexandre Brugère.

Francie si připomíná deset let od útoků na Charlie Hebdo a košer supermarket

Třeba soukromému muslimskému lyceu Averroes v Lille chtěly úřady odebrat licenci s tím, že bylo nezákonně financované a studentům předkládalo islamistickou ideologii. „Rodiny i všechny studenty vedeme k tomu, co tady vyučujeme, tedy republikánské hodnoty, které jsou plně kompatibilní s islámem,“ tvrdil loni v červnu ředitel školy Eric Dufour.

Soud dal v tomto případě řediteli za pravdu. Obecné varování před pronikáním myšlenek politického islámu do škol a dalších zařízení ale prezident nebere na lehkou váhu. Prezident vyzval vládu, aby mu do začátku června předložila návrhy, jak tomu do budoucna zabránit.