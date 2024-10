Harrisová má Trumpa za fašistu, ten kontruje zdeformovanou myslí

Do svého rivala se pak opřela ještě víc. „Výslovně řekli, že pohrdá Ústavou Spojených států. Řekli, že by už nikdy neměl být prezidentem USA. Víme, že proto s ním Mike Pence znovu nekandiduje," prohlásila Harrisová s odkazem na svého předchůdce a bývalého viceprezidenta v době Trumpova prezidentství.

Soudružka Kamala prohrává, reaguje Trump

Harrisová své výroky pronesla poté, co někdejší Trumpův spolupracovník Kelly v rozhovoru pro server The Atlantic popisoval, jak Trump řekl, že by si přál, aby mu byl jeho personál stejně loajální jako nacističtí generálové Adolfu Hitlerovi. V interview pro list The New York Times Kelly řekl, že bývalý prezident „preferuje diktátorský přístup k vládě“ a zapadá do „obecné definice fašisty“.

Trumpova předvolební kampaň hovory o Hitlerovi popřela. „Je to naprostá lež. Prezident Trump to nikdy neřekl,“ uvedl podle CNN poradce Alex Pfeiffer.